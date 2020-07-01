Президент Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкт "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями". Документ зареєстрували 1 липня 2020.

Законопроєкт зареєстрували 1 липня 2020

Наразі документ перебуває на розгляді керівництва парламенту. Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

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Коротко про законопроєкт про інвестиційних нянь

Українським та іноземним інвесторам український уряд надасть підтримку. Мовиться про інвесторів:

– сума інвестицій яких перевищує 30 мільйонів євро;

– які створюють більше ніж 150 робочих місць з заробітною платою бодай на 15% вищою, ніж середня у регіоні.

– сума інвестицій яких перевищує 30 мільйонів євро; – які створюють більше ніж 150 робочих місць з заробітною платою бодай на 15% вищою, ніж середня у регіоні. Інвестори отримають свого менеджера, який працюватиме з ними протягом усього часу проєкту.

До 30% вартості інвестицій вони отримають з різними стимулами. Серед яких – фіскальні.

Законопроєкт уже обговорили з урядом, профільними комітетами Верховної Ради та Національною інвестиційною радою.

Зверніть увагу! Вперше про законопроєкт для великих інвесторів президент Зеленський повідомив у січні 2020 року. Зробив це глава держави на форумі у Давосі.