Зеленський вніс в Раду законопроєкт про інвестиційних нянь: що він передбачає
Президент Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкт "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями". Документ зареєстрували 1 липня 2020.
Законопроєкт зареєстрували 1 липня 2020
Наразі документ перебуває на розгляді керівництва парламенту. Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.
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Коротко про законопроєкт про інвестиційних нянь
- Українським та іноземним інвесторам український уряд надасть підтримку. Мовиться про інвесторів:
– сума інвестицій яких перевищує 30 мільйонів євро;
– які створюють більше ніж 150 робочих місць з заробітною платою бодай на 15% вищою, ніж середня у регіоні.
- Інвестори отримають свого менеджера, який працюватиме з ними протягом усього часу проєкту.
- До 30% вартості інвестицій вони отримають з різними стимулами. Серед яких – фіскальні.
- Законопроєкт уже обговорили з урядом, профільними комітетами Верховної Ради та Національною інвестиційною радою.