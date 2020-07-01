Зеленский внес в Раду закон об инвестиционных нянях: что он предусматривает
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями". Документ зарегистрировали 1 июля 2020.
Законопроект зарегистрировали 1 июля 2020
Сейчас документ находится на рассмотрении руководства парламента. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.
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Коротко о законопроект об инвестиционных нянь
Украинским и иностранным инвесторам украинское правительство окажет поддержку. Речь идет об инвесторах:
- – сумма инвестиций которых превышает 30 миллионов евро;
- – которые создают более чем 150 рабочих мест с заработной платой хотя бы на 15% выше, чем средняя в регионе.
- Инвесторы получат своего менеджера, который будет работать с ними в течение всего времени проекта.
- До 30% стоимости инвестиций они получат с различными стимулами. Среди которых – фискальные.
- Законопроект уже обсудили с правительством, профильными комитетами Верховной Рады и Национальным инвестиционным советом.