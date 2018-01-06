"Вибили плоскогубцями зуби": екс-полонений бойовиків розповів про пережиті тортури

Звільнений 27 грудня 2017 року із полону бойовиків "ДНР" боєць батальйону "Азов" Євген Чуднєцов, якого звільнили з полону "ДНР", розповів пережиті ним катування терористів. Військовий заявив, що бойовики вибили йому зуби у підвалі.

Про це боєць розповів в інтерв’ю "Громадському радіо".

"Ну, можу вам продемонструвати. Їх вибили плоскогубцями, хотіли вирвати. Це не перекручена інформація. Одні писали, що вони в мене самі повипадали... Але як, якщо в січні в мене зуби цілі, а в лютому вже ні? Вони не могли так швидко випасти", – розповів Чуднєцов.

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Боєць батальйону "Азов" також розповів про те, що його знайомому вдалося втекти з полону бойовиків.

"Алексин Віталік втік із полону. Ми планували взагалі удвох втекти. Він же Донецька не знає. Коли мене забрали працювати на "Укрзалізницю", я знайшов карту Донецької області, я йому намалював всі блокпости. Ми планували втекти або 9 травня, коли вони нап'ються, або 11 травня, коли у них святкування "референдуму". Але так вийшло, що мене перевели на ІТТ, а він у липні втік. Його відвезли на роботу, відволіклися, він чухнув", – розповів про втечу знайомого боєць АТО.

Чуднєцов також зазначив, що бойовики примушували полонених шукати трупи у Дебальцевому, а пізніше "засудили" до 30 років в'язниці.