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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Другий тур виборів президента: дата та прогнози

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      Вибори 2019 Україна другий тур - дата і прогнози на други тур виборів 2019
      Коли другий тур виборів в Україні? / 24 канал

      Другий тур президентських виборів-2019 в Україні відбудеться у квітні. За результатами екзит-полу, ніхто з кандидатів не набрав 50%+1 голос.

      Дата другого туру виборів

      Перший тур виборів пройшов 31 березня. За попередніми даними екзит-полу, в другий тур виходять Володимир Зеленський (30,4% голосів) та Петро Порошенко (17,8%). Далі у першій п'ятірці – Юлія Тимошенко (14,2%), Юрій Бойко (9,8%) та Анатолій Гриценко (7,1%). Підсумкові результати екзит-пол оголосить о 23:00.

      Читайте також: Екзит-пол на виборах президента України-2019: відомі результати голосування

      Офіційні результати виборів з’являтимуться на сайті ЦВК поступово, за результатами підрахунку голосів. Остаточні результати мають повідомити до 10 квітня. Вже очевидно, що жоден кандидат не набрав абсолютної більшості голосів. Тож другий тур виборів відбудеться в неділю, 21 квітня. А вже до 1 травня ЦВК має назвати ім’я нового президента України.

      Коли другий тур виборів

      Вибори президента 2019: головні дати

      Прогнози на другий тур виборів

      Політичний експерт Олександр Солонтай прогнозує, що явка в другому турі буде значно нижчою, ніж у першому. Адже багато з тих, хто не задоволений поточними результатами, не захоче голосувати. На його думку, багато українців, які виступатимуть проти чинної влади, голосуватимуть за Зеленського, і навпаки – всі, хто проти Зеленського, віддадуть голос за Порошенка.

      Читайте також: Чи підтримає Тимошенко Зеленського у другому турі виборів: думка експерта

       

       

      blog_ava
      Екзит-пол на виборах президента України-2019: відомі результати голосування
      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 ЦВК
      Джерело: 24 канал
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