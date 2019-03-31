Другий тур виборів президента: дата та прогнози

Другий тур президентських виборів-2019 в Україні відбудеться у квітні. За результатами екзит-полу, ніхто з кандидатів не набрав 50%+1 голос.

Дата другого туру виборів

Перший тур виборів пройшов 31 березня. За попередніми даними екзит-полу, в другий тур виходять Володимир Зеленський (30,4% голосів) та Петро Порошенко (17,8%). Далі у першій п'ятірці – Юлія Тимошенко (14,2%), Юрій Бойко (9,8%) та Анатолій Гриценко (7,1%). Підсумкові результати екзит-пол оголосить о 23:00.

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Офіційні результати виборів з’являтимуться на сайті ЦВК поступово, за результатами підрахунку голосів. Остаточні результати мають повідомити до 10 квітня. Вже очевидно, що жоден кандидат не набрав абсолютної більшості голосів. Тож другий тур виборів відбудеться в неділю, 21 квітня. А вже до 1 травня ЦВК має назвати ім’я нового президента України.

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Прогнози на другий тур виборів

Політичний експерт Олександр Солонтай прогнозує, що явка в другому турі буде значно нижчою, ніж у першому. Адже багато з тих, хто не задоволений поточними результатами, не захоче голосувати. На його думку, багато українців, які виступатимуть проти чинної влади, голосуватимуть за Зеленського, і навпаки – всі, хто проти Зеленського, віддадуть голос за Порошенка.

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