Під час повітряної тривоги ворог атакував Вознесенськ.

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Удар по Вознесенську

Близько 14:30 на Миколаївщині оголосили повітряну тривогу. Раніше військові попередили про загрозу ворожої авіації зі сходу та небезпеку балістики з півдня.

О 15:05 стало відомо про швидкісна ціль у Миколаївській області, яка тримала курс на північний захід. Згодом Повітряні сили уточнили, що ціль прямує на Вознесенськ. За кілька хвилин у межах міста пролунав вибух.

Пізніше голова ОВА Віталій Кім розповів, що окупанти влучили по цивільному об'єкту, внаслідок чого є поранені.

Вранці вибухи лунали в Одесі. По місту противник вдарив ракетою Х-31П. Не залишав Одещину у спокої ворог і вночі. Під ударом ракет і "Шахедів" перебувала портова інфраструктура.

Росіяни скерували на Одещину "Іскандер-М", 4 КАР Х-59/Х-69. Три ворожі ракети Х-59/Х-69 не досягли своїх цілей. Уламками ракети пошкоджено складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільний теплохід.

На жаль, загинули двоє людей, охоронець та водій вантажівки. Ще один чоловік, вахтовий матрос, зазнав поранення.