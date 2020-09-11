Вічне питання: пити чи не пити каву?
Генетика це схильність. Її можна як поліпшити, так і погіршити. І навіть при хорошому метаболізмі кави з генетики, може виникнути непереносимість.
Пить или не пить
Есть генетически плохой и хороший метаболизм кофе. При генетически хорошем метаболизме кофе может быть даже полезен, и пить 2-3 чашки в день (40 мин после еды) скорее оказывает положительное действие на здоровье.
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При плохом метаболизме, даже 1 чашка влияет негативно, а 2 и больше порции противопоказаны. Это покажет генетический анализ на CYP1A2 и ADORA 2A.
Бывает непереносимость кофеина, приобретенная в течение жизни. Генетика это предрасположенность. Ее можно как улучшить, так и ухудшить. И даже при хорошем метаболизме кофе по генетике, может возникнуть непереносимость.
Когда лучше отказаться от кофе?
При эстрогенозависимых состояний, таких как эндометриоз, некоторые опухоли, пмс – от кофе лучше отказаться. Кофе и эстрогены утилизируются по одному пути детоксикации в печени. Таким образом, увеличивается нагрузка и печень не может эффективно обработать эстроген, что усугубляет состояние. При ПМС не пейте кофе хотя бы за неделю до периода и в период ПМС.
Кофе стимулирует гармоны стресса. При хроническом стрессе, синдроме усталых надпочечников, нарушениях сна – исключаем.
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Чем заменить?
- Если зависимость сформирована уже, нужно избавится, она руководит вами.
- Попробуйте матчу на растительном молоке, так проще заменить.
- Пробуйте кофе без кофеина, как показывает практика многим помогает.
Берегите себя, и помните - "нужно есть, что бы жить", а не наоборот.
Автор: Татьяна Сибирь, нутрициолог