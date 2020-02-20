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      Від імені МОЗ шириться інформація про підтверджені випадки коронавірусу в Україні

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      Від імені МОЗ надсилають фейкову інформацію щодо коронавірусу / ТАСС

      З офіційної пошти Міністерства охорони здоров’я України почала надходити інформація, що в Україні підтвердили 5 випадків коронавірусу COVID-19. Саме його вперше виявили у китайському Ухані, і звідти він поширився світом.

      У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що інформація про підтвердження випадків коронавірусу є неправдивою, відвертим фейком і спланованою провокацією.

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      "Подібні провокації не лише поляризують суспільство, а також є загрозою національній безпеці країни", – наголосили у відомстві.

      Поширюють таку фейкову інформацію зловмисники. Такі повідомлення начебто отримали деякі установи. Які саме – у МОЗ не уточнюють. Зараз МОЗ веде роботи щодо встановлення цього факту.

      Просимо ЗМІ та громадян зберігати спокій, перевіряти інформацію та дотримуватися інформаційної гігієни. Для отримання достовірної інформації медіа завжди можуть звернутися до пресслужби міністерства. Також звертаємо вашу увагу – не відкривайте архіви та інші додані файли в подібних листах. Ймовірно, вони є інфікованими комп’ютерним вірусом,
      – звернулися до українців представники міністерства.

      Також у відомстві закликали не поширювати вищезазначену інформацію про коронавірус. Якщо до вас надійшов такий лист, слід про відправника повідомити пресслужбу МОЗ.

      Лист, МОЗ, фейк, коронавірус, провокація
      Приклад листа щодо коронавірусу, який надсилають від імені МОЗ

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      Станом на 19 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 2 012 людей. Загальна кількість інфікованих – 75 119 осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали 14 715 людей.

      В Україні поки не підтвердили жодного випадку захворбвання на коронавірус, хоча кількох людей госпіталізували з такою підозрою. Крім того,  двоє українців заразилися коронавірусом на круїзному лайнері Diamond Princess – це 37-річна жінка та 25-річний чоловік: вони були членами екіпажу та працювали у частині обслуговування.
      Факти про коронавірус
      Що потрібно знати про коронавірус / Інфографіка 24 каналу
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини Здоров'я Здоров'я ЗМІ Міністерство охорони здоров’я Коронавірус 2020 Новини України Новини політики
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