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      Від раба до поважного воїна: який шлях довелося пройти першому темношкірому самураю

      Одна історія 267 Читать новость на русском

      Ясуке став першим темношкірим самураєм, який вражав японців своєю силою, зростом і відвагою. Чоловік зумів пройти непростий шлях – від рабства до поважного статусу воїна, та назавжди залишився в японських історичних хроніках.

      Як Ясуке став самураєм 

      Майбутній легендарний воїн потрапив на територію Японії у 16 столітті. Тоді італійський священик Алессандро Валіньяно прибув на Схід із просвітницькою місією. Разом із ним подорожувала його свита, в складі якої був і темношкірий чоловік. 

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      Після їхнього приїзду по околицях з блискавичною швидкістю поширилися чутки про те, що християни привезли із собою справжнього "демона". Оскільки японці ніколи до цього не бачили темношкірих людей, вони були вражені та навіть налякані таким виглядом чоловіка.

      Щоб подивитися на нього, зібрався величезний натовп, через надмірне скупчення людей не обійшлося й без жертв. Через деякий час оглянути місіонерів виявив бажання і відомий полководець, фактичний правитель Японії – Ода Нобунаґа.


      Перший темношкірий самурай Ясуке

      Валіньяно у супроводі темношкірого слуги викликали до воєначальника в палац. Нобунаґа навіть не приховував здивування від вигляду високого темношкірого чоловіка. Спершу правитель не міг повірити, що бувають люди з таким забарвленням шкіри і наказав змити з чоловіка туш. Усвідомивши правду, він попросив священика подарувати йому африканця, а після задоволення своєї примхи дав йому ім'я Ясуке.

      Чоловіка навчили японської мови, а завдяки його спортивній статурі – видали обладунки та відправили на тренування. Там Ясуке показував чудові результати, став улюбленим воїном Нобунаґи, який вихвалявся, що сила цього самурая може зрівнятися з силою десяти воїнів. В одній із хронік зазначено, що полководець часто запрошував Ясуке на трапезу і доручав йому нести свій особистий меч, що було величезною честю для будь-якого воїна.

      Правитель виділив для нього власний дім і подарував церемоніальну катану, виявляючи таким чином свою прихильність.

      Чим відомий Ода Нобунаґа

      Ода Нобунаґа увійшов в історію, як правитель, який зумів об'єднати Японію, а Ясуке багато в чому йому допоміг. Він разом із полководцем брав учать у всіх масштабних битвах. Самурай, якого противники описували "чорним, як смола", наводив жах на всіх воїнів.

      Неймовірна сила та незвичний для японців вигляд був на руку правителю, і часто ворожі війська просто втікали після зустрічі із особливим воїном. Проте серія перемог все-таки закінчилася, і після однієї великої поразки воєначальник був змушений зробити харакірі. Тоді Ясуке перейшов на службу до сина Нобунаґи.


      Ода Нобунаґа виявляв прихильність до Ясуке

      Полон та подальша доля

      Ще деякий час Ясуке воював на боці Нобунаґи, проте згодом потрапив у полон до зрадника – Міцухіде Акеті. Достеменних фактів про те, як самурай опинився в полоні не збереглося. Досі невідомо чи здався він сам, чи потрапив туди під час чергової битви.

      Подальша доля Ясуке також залишилася загадкою. За деякими даними, Акеті засудив самурая до страти, проте в інших свідчення зазначається, що воїна спровадили назад до єзуїтів, які могли робити з ним все, що їм забажається. Відтак, більшість дослідників схиляється до думки, що Ясуке прийняв сан і вже ніколи не воював.

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      У будь-якому випадку сьогодні Ясуке знають, як відданого помічника першого правителя, який зумів об'єднати Японію. Він став легендою японської культури і назавжди залишився в історії першим темношкірим самураєм. Ясуке всього за декілька років зумів досягти неможливого – пройти шлях від рабства до звання почесного самурая і стати ключовою фігурою у становленні Країни, де сходить сонце.
      blog_ava
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      Теги: Одна історія Китай Історія
      Джерело: 24 канал
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