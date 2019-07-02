Відбувся суд над ймовірними вбивцями 5-річного хлопчика в Переяславі-Хмельницькому

5-річного Кирила Тлявова вбили 31 травня, у злочині підозрюють двох вже екс-поліцейських. 1 липня Київський апеляційний суд липня залишив під вартою одного з ймовірних вбивць – Івана Приходька.

Напередодні захист підозрюваного подав апеляційну скаргу щодо запобіжного заходу працівникові патрульної поліції Івану Приходьку у вигляді тримання під вартою на 60 діб (до 30 липня), йдеться у повідомленні прес-служби суду.

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Тож судді не задовольнили апеляцію і залишили запобіжний захід без змін. 25 червня суд залишив під вартою ще одного підозрюваного у справі вбивства хлопчика Володимира Петровця.

У Переяславі-Хмельницькому 31 травня із вогнепальної зброї поцілили у голову 5-річному хлопчику. Дитина отримала надважке поранення – Кирило помер 3 червня попри зусилля медиків. В злочині підозрюють двох місцевих поліцейських, які у той момент були п'яними і вирішили постріляти по бляшанках.

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Кого підозрюють у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова?Підозрюють, що у дитину стріляли 2 п'яних поліцейських – старший сержант Володимир Петровець та лейтенант Іван Приходько. Їх затримали та арештували. Слідчі не виключають, що застрелити маленького Кирила міг і 14-річний син підозрюваного Петровця.



Самі ж підозрювані переконували, що хлопчик послизнувся та впав. Лікарі ж повідомили, що у дитини було повністю роздроблено череп через кульове поранення. Витягнути кулю так і не змогли, і 3 червня хлопчик помер. 5 червня у Переяславі-Хмельницькому відбувся похорон Кирила.



Підозрюваним уже обрали запобіжний захід – 60 днів без права внесення застави. За статтею про умисне вбивство малолітньої дитини обом правоохоронцям загрожує від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Що відомо про вбивство 5-річного Кирила Тлявова: дивіться відео