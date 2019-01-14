Відео вбивства бойовика Захарченка є постановочним, – український режисер

Український режисер Сергій Лозниця вважає, що відео, на якому нібито зображено вбивство ватажка проросійських бойовиків Донеччини Олександра Захарченко є постановочним.

Таку думку режисер висловив в інтерв'ю Укрінформу.

"Відео дуже непереконливо. Зроблене людиною, яка не стежила за script-continuity (за сценарієм), не стежила за другим планом", – запевнив Лозниця.

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Якщо ви уважно подивитеся і розберете його (відео), ви побачите, що машини перебувають у різних положеннях. Вони фізично не можуть перестрибнути в інше місце за ті буквально 3 або 5 секунд,

– пояснив режисер.

Окрім того, він зауважив, що неякісно зроблені і спецефекти.

"Так, я думаю, що це постановочне відео", – додав Лозниця, при цьому зазначивши, що говорить виключно про відео і його слова є лише думкою спостерігача.

Дивіться відео російського пропагандистського телеканалу з місця вбивства Захарченка:

Нагадаємо, 31 серпня 2018 року в центрі окупованого Донецька біля ресторану "Сепар" пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер проросійських бойовиків Олександр Захарченко. Згодом стало відомо і про смерть його охоронця В'ячеслава Доценка з позивним "Слов'ян", який тоді перебував разом із Захарченком.