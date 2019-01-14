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      Відео вбивства бойовика Захарченка є постановочним, – український режисер

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      Відео вбивства бойовика Захарченка є постановочним, вважає режисер Лозниця
      Відео вбивства бойовика Захарченка є постановочним, вважає режисер Лозниця / Фото з відкритих джерел

      Український режисер Сергій Лозниця вважає, що відео, на якому нібито зображено вбивство ватажка проросійських бойовиків Донеччини Олександра Захарченко є постановочним.

      Таку думку режисер висловив в інтерв'ю Укрінформу.

      "Відео дуже непереконливо. Зроблене людиною, яка не стежила за script-continuity (за сценарієм), не стежила за другим планом", – запевнив Лозниця.

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      Якщо ви уважно подивитеся і розберете його (відео), ви побачите, що машини перебувають у різних положеннях. Вони фізично не можуть перестрибнути в інше місце за ті буквально 3 або 5 секунд,
      – пояснив режисер.

      Окрім того, він зауважив, що неякісно зроблені і спецефекти.

      "Так, я думаю, що це постановочне відео", – додав Лозниця, при цьому зазначивши, що говорить виключно про відео і його слова є лише думкою спостерігача.

      Дивіться відео російського пропагандистського телеканалу з місця вбивства Захарченка:

       

      Нагадаємо, 31 серпня 2018 року в центрі окупованого Донецька біля ресторану "Сепар" пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер проросійських бойовиків Олександр Захарченко. Згодом стало відомо і про смерть його охоронця В'ячеслава Доценка з позивним "Слов'ян", який тоді перебував разом із Захарченком.

      Теги: Війна на Донбасі Жертви Новини України Вбивство Захарченка Новини Донецька
      Джерело: 24 Канал
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