Видео убийства боевика Захарченко является постановочным, – украинский режиссер
Украинский режиссер Сергей Лозница считает, что видео, на котором якобы изображено убийство главаря пророссийских боевиков Донетчины Александра Захарченко является постановочным.
Такое мнение режиссер высказал в интервью Укринформу.
"Видео очень неубедительно. Сделанное человеком, который не следил за script-continuity (за сценарием), не следил за вторым планом", – заверил Лозница.
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Если вы внимательно посмотрите и разберете его (видео), вы увидите, что машины находятся в разных положениях. Они физически не могут перепрыгнуть в другое место за те буквально 3 или 5 секунды,
– пояснил режиссер.
Кроме того, он отметил, что некачественно сделаны и спецэффекты.
"Да, я думаю, что это постановочное видео", – добавил Лозница, при этом отметив, что говорит исключительно о видео и его слова являются лишь мнением наблюдателя.
Смотрите видео российского пропагандистского телеканала с места убийства Захарченко:
Напомним, 31 августа 2018 года в центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер пророссийских боевиков Александр Захарченко. Впоследствии стало известно и о смерти его охранника Вячеслава Доценко с позывным "Славян", который тогда находился вместе с Захарченко.