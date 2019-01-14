Видео убийства боевика Захарченко является постановочным, – украинский режиссер

Украинский режиссер Сергей Лозница считает, что видео, на котором якобы изображено убийство главаря пророссийских боевиков Донетчины Александра Захарченко является постановочным.

Такое мнение режиссер высказал в интервью Укринформу.

"Видео очень неубедительно. Сделанное человеком, который не следил за script-continuity (за сценарием), не следил за вторым планом", – заверил Лозница.

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Если вы внимательно посмотрите и разберете его (видео), вы увидите, что машины находятся в разных положениях. Они физически не могут перепрыгнуть в другое место за те буквально 3 или 5 секунды,

– пояснил режиссер.

Кроме того, он отметил, что некачественно сделаны и спецэффекты.

"Да, я думаю, что это постановочное видео", – добавил Лозница, при этом отметив, что говорит исключительно о видео и его слова являются лишь мнением наблюдателя.

Смотрите видео российского пропагандистского телеканала с места убийства Захарченко:

Напомним, 31 августа 2018 года в центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер пророссийских боевиков Александр Захарченко. Впоследствии стало известно и о смерти его охранника Вячеслава Доценко с позывным "Славян", который тогда находился вместе с Захарченко.