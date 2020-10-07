Відмили 15 мільярдів: колишні керівники ДПС організували конвертцентр у Києві – фото
Величезний конвертаційний центр у Києві функціонував з 2019 року. Його організаторами виступали експосадовці податкової служби та співробітники банків.
За час роботи "конверт" провів фінансові операції на суму 15 мільярдів гривень, повідомили у пресслужбі СБУ.
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Колишнє керівництво Державної податкової служби надавало можливість клієнтам "конвертцентру" оминати систему автоматизованого моніторингу оцінки ступенів ризику, за рахунок чого вони ухилялися від сплати податків,
– повідомили в СБУ.
Які докази здобули слідчі
Під час обшуків у приміщеннях офісу конвертцентру, а також у домівках фігурантів справи правоохоронці знайшли сотні печаток, оформлених на:
- фіктивні підприємства;
- офшорні компанії;
- податкові органи;
- суди;
- органи місцевої влади;
- нотаріусів.
СБУ викрила нелегальний конвертцентр у Києві
Крім того, працівники спецслужби виявили бухгалтерську документацію, яка підтверджує причетність підозрюваних до оборудок.
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Лише частина проблеми
"Конверт", діяльність якого припинили, за словами слідчих, є лише частиною величезного механізму з формування податкового кредиту з ПДВ.