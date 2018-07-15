Відважний хорват, який 4 роки воює за Україну, продаж розкішного Межигір'я, – топ-5 відео тижня

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Хорвати підтримують українців у прагненні зберегти територіальну цілісність

Денис Шелер вже 4 роки воює на боці України. Ще у 90-х він був учасником операції по звільненню захоплених сепаратистами районів Хорватії. Нині використовує військовий досвід аби відстояти цілісність України.

"Під час війни у Хорватії там були і націоналісти, і патріоти, які між собою за економіку торкали один одного, але коли йшлося про територію: звільняти чи не звільняти, будувати армію чи ні, вони були разом "ЗА"! Але в Україні я цього не бачу" – зазначив Денис Шелер.

Таких як Денис багато. Більшість – ветерани війни на Балканах. А ось екс-футболіст і почесний консул України в Хорватії Івіца Піріч започаткував програму реабілітації для дітей військових. Що таке біль і страждання він знає з власного досвіду, адже коли почали бомбити Хорватію йому було 12 років.

Дивіться відео про хорвата, який воює за Україну

Хто може купити розкішну резиденцію Межигір'я

Днями в уряді заявили, що виставлять на продаж розкішну резиденцію Межигір'я – символ корупції попередньої влади, де бігав по пенькам президент-втікач Віктор Янукович і звідки він накивав п'ятами, коли на Майдані вбивали людей. Так от, величезну територію хочуть реалізувати на конкурсі.

Дивіться відео про те, кому віддадуть Межигір'я

Українську родину з трьома дітьми без пояснень депортували з Нідерландів

Українську родину, яка 17 років прожила у місті Кулемборг, що в Нідерландах, без речей та без пояснень літаком відправили до столиці України. Подружжя, яке має трьох дітей, родом з окупованого Донецька.