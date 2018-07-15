Відважний хорват, який 4 роки воює за Україну, продаж розкішного Межигір'я, – топ-5 відео тижня
Сайт "24" пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.
Хорвати підтримують українців у прагненні зберегти територіальну цілісність
Денис Шелер вже 4 роки воює на боці України. Ще у 90-х він був учасником операції по звільненню захоплених сепаратистами районів Хорватії. Нині використовує військовий досвід аби відстояти цілісність України.
"Під час війни у Хорватії там були і націоналісти, і патріоти, які між собою за економіку торкали один одного, але коли йшлося про територію: звільняти чи не звільняти, будувати армію чи ні, вони були разом "ЗА"! Але в Україні я цього не бачу" – зазначив Денис Шелер.
Таких як Денис багато. Більшість – ветерани війни на Балканах. А ось екс-футболіст і почесний консул України в Хорватії Івіца Піріч започаткував програму реабілітації для дітей військових. Що таке біль і страждання він знає з власного досвіду, адже коли почали бомбити Хорватію йому було 12 років.
Дивіться відео про хорвата, який воює за Україну
Хто може купити розкішну резиденцію Межигір'я
Днями в уряді заявили, що виставлять на продаж розкішну резиденцію Межигір'я – символ корупції попередньої влади, де бігав по пенькам президент-втікач Віктор Янукович і звідки він накивав п'ятами, коли на Майдані вбивали людей. Так от, величезну територію хочуть реалізувати на конкурсі.
Дивіться відео про те, кому віддадуть Межигір'я
Українську родину з трьома дітьми без пояснень депортували з Нідерландів
Українську родину, яка 17 років прожила у місті Кулемборг, що в Нідерландах, без речей та без пояснень літаком відправили до столиці України. Подружжя, яке має трьох дітей, родом з окупованого Донецька.
Більше тисячі мешканців містечка Кулемборг вийшли на підтримку української родини, яку тиждень тому депортували з країни. У руках нідерландські діти тримали плакати з іменами своїх однокласників – Максима, Дениса, Аріни.
Дивіться відео про те, чому випровадили родину, та що з сім'єю зараз
У Тернополі агробізнес розвивають незвичними способами: популярність на всю Україну
Город у квартирі. У Тернополі двоє містян перетворили однокімнатну квартиру в багатоповерхівці на оригінальну теплицю. Вирощують не лише звичні для нас овочі, кріп і петрушку, але й так звану мініатюрну зелень. Її зараз активно застосовують у кулінарії. А за декілька кілометрів від Тернополя є і велика теплиця. Її створила родина, яка впроваджує закордонний досвід вирощення мініатюрної зелені.
Дивіться відео про чудернацькі та корисні ідеї тернополян
На Львівщині офіційно відкрили притулок для ведмедів
Під Львовом відкрили ведмежий притулок "Домажир", де до нового життя адаптовуються восьмеро клишоногих, яких врятували після жорстокого утримання.
Першим мешканцем притулку "Домажир", що під Львовом, був ведмідь Потап. З того часу минуло 2 роки і сьогодні на восьми гектарах лісу живе вісім мешканців. Усі вони із непростою долею.
Дивіться відео про історію створення притулку та порятунок ведмедів
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