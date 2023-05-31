Віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на сцені вручила паспорт юнаку, якого вдалось повернути з Росії. Про це пише 24 Канал.

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Верещук вручила паспорт хлопцеві, якого вдалося повернути з Росії

31 травня у Києві відбулась конференція до Міжнародного дня захисту дітей "UА: Війна. Недоспівана колискова". Під час відкриття конференції Ірина Верещук вручила паспорт скоро не 17-річному Ярославу. 1 червня хлопцеві виповниться 18 років.

В'ячеслав – один із тих, кого вдалось повернути з Росії. Хлопець сам вийшов на зв'язок і сказав, де він.

Ми зробили все, щоб він повернувся. Завтра йому 18 років. Наш В'ячеслав,

– сказала Верещук.

Вона вручила хлопцеві паспорт просто на сцені. Під час вручення у залі перебував президент України.

Важливо. Наразі відомо, що Росія примусово вивезла з України 19 393 дитини. І це лише зафіксовані випадки – з іменами, прізвищами та датою вивезення. Справжня кількість викрадених дітей може бути більшою.

Росія вчить викрадених дітей ненавидіти Україну

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що викрадення Росією українських дітей – це особливо чутлива тема. Доля багатьох викрадених окупантами дітей наразі невідома.

При цьому достеменно відомо, що їм промивають мізки, сіючи зерно ненависті до України.

Знаємо, що російська влада не лише розлучає дітей з рідними, але й вчить ненавидіти Україну. Тому ми маємо діяти максимально швидко, щоб повернути наших вкрадених дітей,

– сказав президент.

31 травня Зеленський зазначив, що точна кількість депортованих росіянами дітей невідома, але запевнив, що Українська держава докладає всіх зусиль, аби їх повернути додому.

Росія робить все, щоб не повертати українських дітей