ДБР завершило розслідування у справі викрадення Луценка і вбивства Вербицького під час подій Революції Гідності. Відомо, що один з підозрюваних у справі вже перебуває під вартою.

Що відомо про розслідування справи

Слідчі завершили досудове розслідування щодо двох підозрюваних. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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У ДБР зазначили, що після завершення ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, обвинувальний акт проти підозрюваного направлять у суд.

Слідчі завершили досудове розслідування відносно двох осіб, підозрюваних в участі у злочинній організації, які 21 січня 2014 року викрали Ігоря Луценка та Юрія Вербицького з Олександрівської клінічної лікарні міста Києва, катували їх і вбили Юрія Вербицького,

– мовиться у повідомленні.

Підозрюваних звинувачують у:

незаконному позбавленні волі або викраденні людини, скоєному організованою групою (стаття 146);

створенні, керівництві злочинним співтовариством або злочинною організацією, а також участь у ній (стаття 255);

незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій (стаття 340).

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Один з фігурантів також підозрюється в:

умисному вбивстві викраденої людини, за попередньою змовою групою осіб (стаття 115);

катування за попередньою змовою групою осіб (стаття 127);

підробку документів та їх використання (стаття 358);

службовому підробленні (стаття 366).

Одного з підозрюваних довелося шукати понад 5 років через те, що він використовував підроблені документи. Наразі обидва підозрювані перебувають під вартою.

Що відомо про викрадення Луценка та вбивство Вербицького