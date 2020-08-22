Викрадення Луценка і вбивство Вербицького: ДБР завершило розслідування справи
ДБР завершило розслідування у справі викрадення Луценка і вбивства Вербицького під час подій Революції Гідності. Відомо, що один з підозрюваних у справі вже перебуває під вартою.
Що відомо про розслідування справи
Слідчі завершили досудове розслідування щодо двох підозрюваних. Про це повідомляє пресслужба ДБР.
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У ДБР зазначили, що після завершення ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, обвинувальний акт проти підозрюваного направлять у суд.
Слідчі завершили досудове розслідування відносно двох осіб, підозрюваних в участі у злочинній організації, які 21 січня 2014 року викрали Ігоря Луценка та Юрія Вербицького з Олександрівської клінічної лікарні міста Києва, катували їх і вбили Юрія Вербицького,
– мовиться у повідомленні.
Підозрюваних звинувачують у:
- незаконному позбавленні волі або викраденні людини, скоєному організованою групою (стаття 146);
- створенні, керівництві злочинним співтовариством або злочинною організацією, а також участь у ній (стаття 255);
- незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій (стаття 340).
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Один з фігурантів також підозрюється в:
- умисному вбивстві викраденої людини, за попередньою змовою групою осіб (стаття 115);
- катування за попередньою змовою групою осіб (стаття 127);
- підробку документів та їх використання (стаття 358);
- службовому підробленні (стаття 366).
Одного з підозрюваних довелося шукати понад 5 років через те, що він використовував підроблені документи. Наразі обидва підозрювані перебувають під вартою.
Що відомо про викрадення Луценка та вбивство Вербицького
- Сталося це у січні 2014 року під час подій Революції Гідності.
- Ігоря Луценка та Юрія Вербицького викрали невідомі з території Олександрівської лікарні тавивезені за місто.
- Після тортур їх кинули в лісі. Вербицький від отриманих травм помер.
- Вербицький – сейсмолог, кандидат наук і активіст Революції Гідності. Посмертно він нагороджений званням Героя України.