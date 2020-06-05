Міністр фінансів Сергій Марченко пояснив, реформи у яких галузях має провести Україна, аби Міжнародний валютний фонд (МВФ) продовжив із нею співпрацю. За його словами, це передусім не стосується зростання тарифів для населенням та підвищення пенсійного віку.

Про це Марченко розповів у програмі "Право на владу". Зокрема, під час ефіру було оприлюднено низку таких вимог. Тому міністра попросили розповісти, чи відповідають вони дійсності.

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Підвищення тарифів для населення

За словами Марченка, запровадження ринкової ціни на газ та опалення для населення – зовсім не те, про що зараз говорять у суспільстві.

"Зараз ціна, яка була у попередньому опалювальному сезоні, яка зараз у всіх нормативних документах, - понад 4 тисячі гривень. На ринку фактична ціна – 2 275 гривень. Це ціна травня. Тобто ціну буде знижено. Відповідно до цих умов на опалювальний сезон ціну буде знижено", – запевнив посадовець.

Пенсійна реформа

Марченко зауважив, справді меморандум подальшої співпраці України з МВФ передбачає продовження пенсійної реформи. Але підвищення пенсійного віку водночас у Фонді не вимагають – про це "категорично не мовиться".

"МВФ нам рекомендує не робити виключення в плані пенсій. Не робити пільгових пенсій для судів, для прокурорів, як це було в попередні періоди. Тобто там є певні запобіжники щодо можливості розкачування пенсійної системи. Вони - створені, і більше ніяких ризиків", – підкреслив очільник Мінфіну.

Реформа податкової системи

На думку міністра фінансів, сьогодні в програмі МВФ зазначено лише такі кроки, які зобов’язаний робити уряд будь-якої країни. До прикладу, у меморандумі прописано кроки до реалізації реформи податкової системи.

"Реформа податкової системи передбачає створення єдиної юридичної особи в державній податковій службі, в державній митній службі. Ми на це йдемо, це нормальний практичний крок, я не бачу в цьому жодних якихось критичних речей. Це технічний крок, який ми робили з МВФ та без МВФ", – додав він.

Реформи ще у яких галузях передбачає програма МВФ

За словами Марченка, передусім мовиться про освітню та медичну реформи.

"Питання – що вкладається в цей формат. Перехід на нові моделі фінансування – це нормальний підхід. Я не бачу там проблеми, там не записано, що це якась реформа, яка робить якісь злі речі. В цьому там дискусії немає", – зауважив він.

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Що відомо про нову програму МВФ

Україна мала підписати з МВФ 3-річну програму підтримки EFF, а загальна сума траншу мала б скласти 8 – 10 мільярдів доларів. Однак 7 травня 2020 року МВФ відмовився підписувати програму EFF з Україною та замінив її на програму Stand-by.

9 червня 2020 року МВФ має затвердити програму Stand-by для України. Вона є розрахованою на 18 місяців. Сума траншу становить 5 мільярдів доларів. Він має надійти трьома частинами.