Батько та син у Вінниці стріляли в кур'єра, який доставляв піцу – їм не сподобалося, як той припаркував своє авто. Тепер їм загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Це трапилося ввечері 29 липня на вулиці Дубовецькій, повідомляє поліція Вінницької області.

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Між водіями легковиків спалахнула суперечка, вони не змогли розминутися на вузькій дорозі. У 23-річного кур'єра піци поцілили кількома кулями з травматичного пістолета "Флобер".

Свідками інциденту стали працівники поліції охорони. Коли один з нападників побачив правоохоронців, викинув зброю та вдавав, ніби нічого не сталося. Затриманими виявились 31-річний та 62-річний мешканці Вінниці, батько та син.



Потерпілий кур'єр та нападники / Фото Нацполіції

За словами старшого сержанта поліції Олександра Волоса, так чоловіки хотіли провчити кур'єра через неправильне, на їх думку, паркування. Обороняючись, потерпілий застосував газовий балончик до одного з нападників.

На місце події одразу викликали швидку та слідчих. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство із застосуванням зброї.