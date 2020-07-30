В Виннице стреляли в курьера пиццы: не понравилось, как припарковался – фото
Отец и сын в Виннице стреляли в курьера, который доставлял пиццу – им не понравилось, как тот припарковал свое авто. Теперь им грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
Это случилось вечером 29 июля на улице Дубовецкой, сообщает полиция Винницкой области.
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Между водителями легковушек вспыхнул спор, они не смогли разминуться на узкой дороге. В 23-летнего курьера пиццы попали несколькими пулями из травматического пистолета "Флобер".
Свидетелями инцидента стали работники полиции охраны. Когда один из нападавших увидел правоохранителей, выбросил оружие и делал вид, будто ничего не произошло. Задержанными оказались 31-летний и 62-летний жители Винницы, отец и сын.
Потерпевший курьер и нападавшие / фото Нацполиции
По словам старшего сержанта полиции Александра Волоса, так мужчины хотели проучить курьера за неправильную, по их мнению, парковку. Обороняясь, потерпевший применил газовый баллончик к одному из нападавших.
На место происшествия сразу вызвали скорую и следователей. Правоохранители открыли уголовное производство по статье о хулиганстве с применением оружия.