У випуску новин за 14 липня станом на 16:00 – у Бердянську колишній учасник АТО стріляв по дітях, які грались на майданчику. Чоловік був напідпитку, йому не сподобався галас у дворі, тож він вирішив налякати дітей. Обійшлось без постраждалих. Азербайджан заявив про загибель генерал-майора та полковника на території Товузького району. Бої між арміями Азербайджану та Вірменії спалахнули 11 липня.

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