В выпуске новостей за 14 июля по состоянию на 16:00 – в Бердянске бывший участник АТО стрелял по детям, которые играли на площадке. Мужчина был пьян, ему не понравился шум во дворе, и он решил напугать детей. Обошлось без пострадавших. Азербайджан заявил о гибели генерал-майора и полковника на территории Товузского района. Бои между армиями Азербайджана и Армении вспыхнули 11 июля.

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