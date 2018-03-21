Випуск новин за 12:00: Прощання з Волошиним. Стрілянина у російській школі
У випуску новин за 20 березня станом на 12:00 – у Миколаєві прощаються із льотчиком Владиславом Волошиним, минулого тижня він скоїв самогубство. У Росії 13-річна школярка принесла з собою пневматичний пістолет і поранила 7 учнів.
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Джерело: 24 Канал
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