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      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Випуск новин за 14:00: Аваков сказав, що не піде у відставку. Прогноз погоди

      Випуск новин 50 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 червня станом на 14:00 – Арсен Аваков заявив, що не піде у відставку, якщо за це не проголосує Рада. Він навіть прокоментував вбивство 5-річного хлопчика, сказавши "такі випадки трапляються". Дощі, грози та сильні пориви вітру синоптики прогнозують по всій Україні, але все одно на вулиці буде спекотно. Оминуть зливи тільки північно-східні регіони, Сумщину та Харківщину.

      Також у випуску:

      Володимир Зеленський дав інтерв'ю в ефірі "1+1" на спортивному тренажері.

      5-річного Кирила, життя котрого обірвала куля, поховали в рідному місті – Переяславі-Хмельницькому.

      Троє військових загинули внаслідок обстрілів, ще троє – поранені.

      На Дніпропетровщині у голову 8-річного хлопчика вистрілив рідний брат.

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      Теги: Міністерство внутрішніх справ Арсен Аваков Вбивство хлопчика в Переяславі-Хмельницькому Випуск новин Погода
      Джерело: 24 канал
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