Випуск новин за 14:00: Аваков сказав, що не піде у відставку. Прогноз погоди

У випуску новин за 5 червня станом на 14:00 – Арсен Аваков заявив, що не піде у відставку, якщо за це не проголосує Рада. Він навіть прокоментував вбивство 5-річного хлопчика, сказавши "такі випадки трапляються". Дощі, грози та сильні пориви вітру синоптики прогнозують по всій Україні, але все одно на вулиці буде спекотно. Оминуть зливи тільки північно-східні регіони, Сумщину та Харківщину.

Також у випуску: Володимир Зеленський дав інтерв'ю в ефірі "1+1" на спортивному тренажері. 5-річного Кирила, життя котрого обірвала куля, поховали в рідному місті – Переяславі-Хмельницькому. Троє військових загинули внаслідок обстрілів, ще троє – поранені. На Дніпропетровщині у голову 8-річного хлопчика вистрілив рідний брат.

Джерело: 24 канал