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      СТРІЛЯНИНА У ТЕХАСІ СЛУГА НАРОДУ АНДРІЙ БОГДАН
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      СТРІЛЯНИНА У ТЕХАСІ СЛУГА НАРОДУ АНДРІЙ БОГДАН

      Випуск новин за 15:00: Стрілянина у нічному клубі США. Міст у Станиці Луганській

      Випуск новин 11 Читать новость на русском

      У випуску новин за 4 серпня станом на 15:00 – не встигли американці оговтатись від теракту в Техасі, як відкрили вогонь вже в іншому кінці країни. У штаті Огайо невідомі розстріляли відвідувачів нічного клубу, загинули 9 людей. У Станиці Луганській досі не можуть почати лагодити міст. А все через відсутність гарантій безпеки для українських саперів та будівельників.

      Також у випуску:

      У Техасі 21-річний чоловік у торговому центрі застрелив 20 людей, ще майже 30 поранені.

      Росіяни вже вшосте за чотири місяці утримують українського політв'язня Володимира Балуха в штрафному ізоляторі.

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      Теги: Випуск новин Новини США Стрілянина Війна Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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