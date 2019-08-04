Випуск новин за 15:00: Стрілянина у нічному клубі США. Міст у Станиці Луганській

У випуску новин за 4 серпня станом на 15:00 – не встигли американці оговтатись від теракту в Техасі, як відкрили вогонь вже в іншому кінці країни. У штаті Огайо невідомі розстріляли відвідувачів нічного клубу, загинули 9 людей. У Станиці Луганській досі не можуть почати лагодити міст. А все через відсутність гарантій безпеки для українських саперів та будівельників.

Також у випуску: У Техасі 21-річний чоловік у торговому центрі застрелив 20 людей, ще майже 30 поранені. Росіяни вже вшосте за чотири місяці утримують українського політв'язня Володимира Балуха в штрафному ізоляторі.

Джерело: 24 канал