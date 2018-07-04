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Випуск новин за 18:00: День Національної поліції. Отруєння дітей на Київщині

Випуск новин 15 Читать новость на русском

У випуску новин за 4 липня станом на 18:00 – цьогоріч 4 липня в Україні уперше відзначається День Національної поліції. У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що дівчинка впала в кому не через отруєння, її тяжкий стан спричинило інше захворювання.

Також у випуску: 

Арсен Аваков у своєму твіті, присвяченому Національній поліції, написав назву відомства російською.

4 липня у Чернігові сталася смертельна ДТП, троє людей загинули.

Залізничне сполучення між Києвом і Одесою частково відновили, зараз там завершився ремонт ділянки біля станції Веселий Кут.

Теги: Поліція Випуск новин отруєння Діти
Джерело: 24 канал
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