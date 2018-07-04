Випуск новин за 18:00: День Національної поліції. Отруєння дітей на Київщині

У випуску новин за 4 липня станом на 18:00 – цьогоріч 4 липня в Україні уперше відзначається День Національної поліції. У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що дівчинка впала в кому не через отруєння, її тяжкий стан спричинило інше захворювання.

Також у випуску: Арсен Аваков у своєму твіті, присвяченому Національній поліції, написав назву відомства російською. 4 липня у Чернігові сталася смертельна ДТП, троє людей загинули. Залізничне сполучення між Києвом і Одесою частково відновили, зараз там завершився ремонт ділянки біля станції Веселий Кут.