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Випуск новин за 20:00: Заборона Барни. Спроба штурму Верховної Ради

Випуск новин 143 Читать новость на русском

У випуску новин за 19 червня станом на 20:00 – депутат, Олег Барна, який носив Яценюка на руках, виступає проти будь-яких проявів сексуальної орієнтації. І про це зареєстрував відповідний законопроект. Під стінами Верховної Ради мітинги афганців та шахтарів переросли у сутички з правоохоронцями.

Також у випуску:

У Херсоні суд продовжив арешт для Олени Одновол, яка агітувала за Путіна у Криму. 

Власнику "Гаврилівських курчат", який облаштував незаконний могильник, знизили заставу і відпустили. 

У Дніпрі вантажний потяг зійшов з рейок.

Теги: Новини України Випуск новин Законодавство Законопроект Новини політики Верховна Рада Олег Барна Секс протести
Джерело: 24 канал
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