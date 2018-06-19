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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 20:00: Запрет Барны. Попытка штурма Верховной Рады

Выпуск новостей 113 Читати новину українською

В выпуске новостей за 19 июня по состоянию на 20:00 – депутат Олег Барна, который носил Яценюка на руках, выступает против любых проявлений сексуальной ориентации. И об этом зарегистрировал соответствующий законопроект. Под стенами Верховной Рады митинги афганцев и шахтеров переросли в столкновения с правоохранителями.

Также в выпуске:

В Херсоне суд продлил арест для Елены Одновол, которая агитировала за Путина в Крыму.

Владельцу "Гавриловских цыплят", который устроил незаконный могильник, снизили залог и отпустили.

В Днепре грузовой поезд сошел с рельсов.

Теги: Новости Украины Выпуск новостей Законопроект Законодательство Новости политики Верховная Рада протесты Секс Олег Барна
Источник: 24 канал
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