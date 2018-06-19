Выпуск новостей за 20:00: Запрет Барны. Попытка штурма Верховной Рады

В выпуске новостей за 19 июня по состоянию на 20:00 – депутат Олег Барна, который носил Яценюка на руках, выступает против любых проявлений сексуальной ориентации. И об этом зарегистрировал соответствующий законопроект. Под стенами Верховной Рады митинги афганцев и шахтеров переросли в столкновения с правоохранителями.

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