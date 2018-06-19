Выпуск новостей за 20:00: Запрет Барны. Попытка штурма Верховной Рады

Выпуск новостей за 20:00: Запрет Барны. Попытка штурма Верховной РадыВыпуск новостей 113 Читати новину українською
В выпуске новостей за 19 июня по состоянию на 20:00 – депутат Олег Барна, который носил Яценюка на руках, выступает против любых проявлений сексуальной ориентации. И об этом зарегистрировал соответствующий законопроект. Под стенами Верховной Рады митинги афганцев и шахтеров переросли в столкновения с правоохранителями.
Также в выпуске:
В Херсоне суд продлил арест для Елены Одновол, которая агитировала за Путина в Крыму.
Владельцу "Гавриловских цыплят", который устроил незаконный могильник, снизили залог и отпустили.
В Днепре грузовой поезд сошел с рельсов.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии