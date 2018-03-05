Випуск новин за 22:00: Новий італійський парламент. Елітна конопля
Випуск новин 23:13, 5 березня 214 Читать новость на русском
У випуску новин за 5 березня станом на 22:00 – 4 березня італійці обрали новий парламент. Тепер країну очікують довгі перемовини і формування уряду. На Київщині чоловіки придбали будинок і облаштували його під вирощування елітних конопель.
Також у випуску:
Ватажок тітушок Юрій Крисін збирається на суд, якщо йому надійде офіційне повідомлення.
Одна зі столичних шкіл власноруч встановила спеціальні урни для різної вторсировини.
Російські ЗМІ у понеділок вранці замайоріли гучними заявами тамтешнього "Газпрому". Мовляв, компанія розриває контракт з Україною.
Джерело: 24 Канал
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