Випуск новин за 22:00: Обстріли на сході України. Трагедія у Миколаєві

У випуску новин за 27 березня станом на 22:00 – за добу російські окупаційні війська обстріляли українські позиції 13 разів. У центрі Миколаєва нетвереза жінка викинула з моста у річку власну дитину.

Також у випуску: Після пожежі у Кемерово тисячі людей вийшли на протести. На Житомирщині затримали людей, які збували в інтернеті необкатані військові бронеавтомобілі та вантажівки. 27 березня 2018 року у Києві відбувся чемпіонат Сухопутних військ із рукопашного бою. На Миколаївщині люди перекрили вже три траси: вимагають ремонту доріг.