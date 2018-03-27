Випуск новин за 22:00: Обстріли на сході України. Трагедія у Миколаєві
У випуску новин за 27 березня станом на 22:00 – за добу російські окупаційні війська обстріляли українські позиції 13 разів. У центрі Миколаєва нетвереза жінка викинула з моста у річку власну дитину.
Також у випуску:
Після пожежі у Кемерово тисячі людей вийшли на протести.
На Житомирщині затримали людей, які збували в інтернеті необкатані військові бронеавтомобілі та вантажівки.
27 березня 2018 року у Києві відбувся чемпіонат Сухопутних військ із рукопашного бою.
На Миколаївщині люди перекрили вже три траси: вимагають ремонту доріг.
Джерело: 24 Канал
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