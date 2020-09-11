У Запоріжжі 11 вересня суд виніс вирок у справі Віталія Чайковського. Він 2 липня 2019 року облив свою цивільну дружину – Анастасію Ковальову бензином та підпалив. Жінка померла через тиждень. Чайковському доведеться відсидіти за ґратами 15 років.

Чайковський виплатить матері загиблої понад 1 мільйон гривень

Злочин кваліфікували як вбивство з особливою жорстокістю. Про це інформує сайт 061.

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Термін відбування покарання обчислюватиметься з моменту фактичного затримання – 2 липня 2019 року.

Окрім того, служителі Феміди задовольнили цивільний позов матері загиблої – виплатити моральні збитки – 1 мільйон гривень, а також матеріальні (на лікування і поховання) – майже 199 тисяч гривень. Також Чайковський виплатить 8 тисяч гривень за експертизи.

Зверніть увагу! Адвокат обвинуваченого наполягав, що це було вбивство з необережності. Суд натомість виніс вирок, який був навіть жорсткішим, ніж просила прокуратура.



Віталій Чайковський / Фото 061

Що відомо про жорстоке вбивство

В день трагедії Анастасія пішла з подругою на пляж. Ця подруга Віталію не подобалась, отже виникла сварка. Після конфлікту чоловік пішов до парку, де вживав алкоголь. Анастасія надіслала смс з проханням збирати речі. Тоді чоловік і вирішив налякати дівчину і купив на заправці бензин.

На прохання Віталія дівчина вийшла на вулицю, де він її облив пальним. А згодом, начебто, випадково підпалив. Потерпіла отримала 85% опіків тіла. Анастасія пережила дві операції, проте на 8 день померла.