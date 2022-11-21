Як виявилось, росіянин воював на території так званої "ЛНР". Про це повідомляють російські ЗМІ.

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В Україні ліквідували поліцейського з Ростовської області

У 2018 році Кадацького засудили на 15 років суворого режиму за статтями про вбивство та замах на двох осіб. Як стало відомо, влітку 2017 року на трасі Ростов-на-Дону-Таганрог росіянин на ходу вистрілив із мисливського карабіна в машину, в якій сиділи його дружина і тесть. Жінка померла одразу, її батько зазнав поранень.

Поліцейський втік, але згодом його затримали. Кадацький заявляв, що вбив дружину через розлучення.

У 2022 році Кадацький воював на території так званої "ЛНР". У підсумку його ліквідували. Згодом ватажок бойовиків Леонід Пасічник нагородив росіянина посмертно медаллю "За відвагу".

Прикордонники взяли у полон російського зека з ВІЛ

Українські прикордонники на Донеччині взяли у полон завербованого російського ув'язненого. Він зізнався, що у нього ВІЛ-позитивний статус, а на фронт потрапив з в'язниці.

Це трапилося після однієї з невдалих спроб штурму з боку окупантів. Ворог відступив, однак один із загарбників не встиг, то ж потрапив у полон.

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