Как выяснилось, россиянин воевал на территории так называемой "ЛНР". Об этом сообщают российские СМИ.

Обратите внимание В российских колониях рекордно сократилось количество заключенных: всех отправили на войну

В Украине ликвидировали полицейского из Ростовской области

В 2018 году Кадацкого приговорили к 15 годам строгого режима по статьям об убийстве и покушении на двух человек. Как стало известно, летом 2017 года на трассе Ростов-на-Дону-Таганрог россиянин на ходу выстрелил из охотничьего карабина в машину, в которой сидели его жена и тесть. Женщина умерла сразу, ее отец получил ранения.

Полицейский скрылся, но позже его задержали. Кадацкий заявлял, что убил жену из-за развода.

В 2022 году Кадацкий воевал на территории так называемой "ЛНР". В результате его ликвидировали. Позже главарь боевиков Леонид Пасечник наградил россиянина посмертно медалью "За отвагу".

Пограничники взяли в плен российского зека с ВИЧ

Украинские пограничники в Донецкой области взяли в плен завербованного российского заключенного. Он признался, что у него ВИЧ-положительный статус, а на фронт попал из тюрьмы.

Это произошло после одной из неудачных попыток штурма со стороны оккупантов. Враг отступил, однако один из захватчиков не успел, так что попал в плен.

Достойно внимания – Мобилизированные в "Вагнер" зеки убегают обратно в Россию: смотрите видео