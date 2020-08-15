"В паралельному світі" – влада Литви назвала Лукашенка колишнім президентом Білорусі
Литовський міністр закордонних справ Лінас Лінкявічюс назвав Олександра Лукашенка колишнім президентом Білорусі. Він гостро розкритикував його рішення звернутися до Володимира Путіна із проханням про допомогу.
Формування "колишній президент Білорусі" Лінас Лінкявічюс використав у своєму акаунті в твіттері, повідомляє 24 канал.
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Колишній президент Білорусі зараз просить Путіна про допомогу. Проти кого? Проти власних людей, що несуть квіти на вулиці? Це дійсно велика закордонна змова – жити в паралельному світі з готовністю пожертвувати всім,
– заявив Лінкявічюс.
Лукашенко наголосив, що протести у Білорусі можуть становити загрозу також і для Росії. Якщо мітингувальники зуміють вибороти свободу, їхній приклад може стати знаковим для росіян, які незадоволені "режимом Путіна". Лукашенко заявив, що революцію у Білорусі нібито намагається розпалити не білоруси, а особи із "зовнішнього" світу.
Роль Литви у білоруських протестах
- 11 серпня Світлана Тихановська, головна суперниця Олександра Лукашенка на президентських виборах, через тиск білоруської чинної влади змушена була виїхати до Литви. Балтійська держава надала опозиціонерці не лише притулок, але й різносторонню підтримку.
- 11 серпня міністерка внутрішніх справ Литви Ріта Тамашунене зробила офіційну заяву: її країна рішуче засуджує придушення мирних мітингів у Білорусі. Політик акцентувала увагу на тому, що Литва готова прийняти політичних біженців з Білорусі, і вже облаштовує для них локації у Вільнюсі (столиці).
- 12 серпня Ріта Тамашунене заявила, що Литва спільно з Латвією та Польщею підготувала план врегулювання кризи в Білорусі.
- Президент Литви Гітанас Науседа заявив в інтерв'ю британському телеканалу на весь світ заявив, що Олександр Лукашенко – нелегітимний президент.