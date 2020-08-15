Литовський міністр закордонних справ Лінас Лінкявічюс назвав Олександра Лукашенка колишнім президентом Білорусі. Він гостро розкритикував його рішення звернутися до Володимира Путіна із проханням про допомогу.

Формування "колишній президент Білорусі" Лінас Лінкявічюс використав у своєму акаунті в твіттері, повідомляє 24 канал.

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Колишній президент Білорусі зараз просить Путіна про допомогу. Проти кого? Проти власних людей, що несуть квіти на вулиці? Це дійсно велика закордонна змова – жити в паралельному світі з готовністю пожертвувати всім,

– заявив Лінкявічюс.

Former president of #Belarus now asks Putin for help. Against whom? Against own people carrying flowers on the streets? It is really big foreign conspiracy to live in parallel world being ready to sacrifice everything. — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 15, 2020

Лукашенко наголосив, що протести у Білорусі можуть становити загрозу також і для Росії. Якщо мітингувальники зуміють вибороти свободу, їхній приклад може стати знаковим для росіян, які незадоволені "режимом Путіна". Лукашенко заявив, що революцію у Білорусі нібито намагається розпалити не білоруси, а особи із "зовнішнього" світу.

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