Водій збив жінку з маленькою дитиною на Хмельниччині: ексклюзивне відео
22:41, 1 січня 2646 Читать новость на русском
На Хмельниччині у місті Шепетівка нетверезий водій за кермом Mercedes збив насмерть жінку, яка в той час везла свою дитину.
Ексклюзивне відео з місця події надіслав читач 24 Каналу.
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21-річна жінка загинула на місці події, а дворічну дівчинку ще живою відвезли до реанімації в районну лікарню. Наразі про її стан нічого не відомо.
Сам водій кинув авто і втік з місця події.
ДТП на Хмельниччині
За попередньою інформацією, винуватець – місцевий кримінальний авторитет.
Дивіться ексклюзивне відео з місця ДТП на Хмельниччині
Джерело: 24 Канал
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