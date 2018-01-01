Водій збив жінку з маленькою дитиною на Хмельниччині: ексклюзивне відео

На Хмельниччині у місті Шепетівка нетверезий водій за кермом Mercedes збив насмерть жінку, яка в той час везла свою дитину.

Ексклюзивне відео з місця події надіслав читач 24 Каналу.

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21-річна жінка загинула на місці події, а дворічну дівчинку ще живою відвезли до реанімації в районну лікарню. Наразі про її стан нічого не відомо.

Сам водій кинув авто і втік з місця події.



ДТП на Хмельниччині

За попередньою інформацією, винуватець – місцевий кримінальний авторитет.

Дивіться ексклюзивне відео з місця ДТП на Хмельниччині