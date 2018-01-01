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НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Водій збив жінку з маленькою дитиною на Хмельниччині: ексклюзивне відео

22:41, 1 січня 2646 Читать новость на русском
Водій збив жінку з маленькою дитиною на Хмельниччині
Водій збив жінку з маленькою дитиною на Хмельниччині / 24 Канал

На Хмельниччині у місті Шепетівка нетверезий водій за кермом Mercedes збив насмерть жінку, яка в той час везла свою дитину.

Ексклюзивне відео з місця події надіслав читач 24 Каналу.

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21-річна жінка загинула на місці події, а дворічну дівчинку ще живою відвезли до реанімації в районну лікарню. Наразі про її стан нічого не відомо.

Сам водій кинув авто і втік з місця події.

ДТП на Хмельниччині
ДТП на Хмельниччині

За попередньою інформацією, винуватець – місцевий кримінальний авторитет.

Дивіться ексклюзивне відео з місця ДТП на Хмельниччині

Теги: Кримінальні новини Жертви Хмельницький Діти Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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