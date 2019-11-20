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      Володимир Зеленський у дитинстві мріяв стати прикордонником

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      Зеленський зізнався, що у дитинстві мріяв стати прикордонником / фото: ОПУ

      Український Президент Володимир Зеленський запевнив, що ніколи не хотів навчатися за кордоном. Водночас він зізнався: хотів навчатися у Києві на дипломата. Втім, пожартував президент, тоді для хлопця з Кривого Рогу Київ був закордоном.

      Крім того, у дитинстві у Володимира Зеленського була мрія стати прикордонником, розповів він під час Всеукраїнського форуму "Україна зростає разом зі мною".

      До слова: Олена Зеленська пояснила, чому не готує ланчі для дітей та чоловіка

      Зараз я не прикордонник, але теж трішечки захищаю нашу державу. Тому якось так трішки співпало,
      – розповів президент.

      Таким чином Володимир Зеленський взяв участь у інтерактиві з українською молоддю у форматі "питання – відповідь – питання". Зі свого боку він запитав у молодих людей, що держава може зробити для того, аби вони не хотіли виїжджати з країни.

      У відповідь дівчина Іліна підкреслила, що найперше для того, аби молодь хотіла навчатися в Україні, необхідно збільшити кількість бюджетних місць у вищих навчальних закладах.

      "Зараз багато дітей не можуть дозволити собі вищу освіту. У мене так і було. Мені пощастило вибороти це бюджетне місце, але це було дуже важко. Щодо роботи – необхідно збільшити зарплати, адже вони реально дуже низькі", – розповіла Іліна.

      Також присутні на форумі підкреслили необхідність у зменшенні узагальнених знань при навчанні в університетах, натомість збільшивши якість та кількість практичного навчання.

      Участь Володимира Зеленського у молодіжному форумі: дивіться відео

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Президент України Діти і неповнолітні Діти
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