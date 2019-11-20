Володимир Зеленський у дитинстві мріяв стати прикордонником

Український Президент Володимир Зеленський запевнив, що ніколи не хотів навчатися за кордоном. Водночас він зізнався: хотів навчатися у Києві на дипломата. Втім, пожартував президент, тоді для хлопця з Кривого Рогу Київ був закордоном.

Крім того, у дитинстві у Володимира Зеленського була мрія стати прикордонником, розповів він під час Всеукраїнського форуму "Україна зростає разом зі мною".

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Зараз я не прикордонник, але теж трішечки захищаю нашу державу. Тому якось так трішки співпало,

– розповів президент.

Таким чином Володимир Зеленський взяв участь у інтерактиві з українською молоддю у форматі "питання – відповідь – питання". Зі свого боку він запитав у молодих людей, що держава може зробити для того, аби вони не хотіли виїжджати з країни.

У відповідь дівчина Іліна підкреслила, що найперше для того, аби молодь хотіла навчатися в Україні, необхідно збільшити кількість бюджетних місць у вищих навчальних закладах.

"Зараз багато дітей не можуть дозволити собі вищу освіту. У мене так і було. Мені пощастило вибороти це бюджетне місце, але це було дуже важко. Щодо роботи – необхідно збільшити зарплати, адже вони реально дуже низькі", – розповіла Іліна.

Також присутні на форумі підкреслили необхідність у зменшенні узагальнених знань при навчанні в університетах, натомість збільшивши якість та кількість практичного навчання.

Участь Володимира Зеленського у молодіжному форумі: дивіться відео