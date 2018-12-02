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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ГВОЗДИК – СТІВЕНСОН ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Воєнний стан в Україні: психолог порадив, як впоратись зі страхом та панікою

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      Майже тиждень українці живуть у воєнному стані. За документами обмеження торкнулися тільки 10 областей, але відреагувала уся Україна. Хтось почав поширювати паніку, інші, навпаки, закликати до конструктиву.

      Доки одні панікують через запровадження воєнного стану, поширюють чутки про військову техніку в тунелях метрополітену і запасаються сіллю, інші просять заспокоїтись, і готують веселі поради.

      Читайте також: Воєнний стан в Україні: що він означає

      Днями студенти одного зі столичних вишів влаштували мотиваційну акцію у парку Шевченка. Закликали зберігати спокій, оберігати рідних, частіше обійматися і гладити котів.

      студенти воєнний стан
      Мотиваційна акція

      воєнний стан
      Студенти закликають зберігати спокій

      воєнний стан
      Мотиваційна акція студентів

      А у соцмережах підтримали українських бранців хештегом "Моряки тримайтесь". Найцікавіше те, що протистояли "паніці" зазвичай ті, хто знає про війну не з чуток. До прикладу, переселенка з Донеччини Олена Білоус на своїй сторінці у Facebook висловилась щодо впровадження воєного стану в Україні, однак, цей допис мало не потонув у морі негативу.

      "Воєнний стан – це ще не війна. Хто із зони АТО, мене зрозуміє ... Для дорослих військовий стан – перший дзвіночок згадати, чого ж ви хочете від життя насправді", – написала Олена Білоус.

      Нині дівчина, коли в окремих регіонах ввели воєнний стан, заспокоює киян як може.

      У суспільстві настрої не дуже позитивні, це заразна хвиля божевілля якогось. Військовий стан – це ще не війна, це квіточки у порівнянні з тим, що довелось пережити нам, переселенцям,
      – розповіла переселенка з Донеччини.

      Доки на Сході України тривають воєнні дії, на іншій території теж не припиняється війна, але психологічна. Її зброя – маніпуляції. У постійному стресі українці живуть 4 роки і ця напруга зростає, зазначили експерти.

      Паніка у суспільстві – ніщо інше як спосіб зняти тривогу,
      – сказав психотерапевт Геннадій Мустафаєв.

      Панікери буквально заражають оточення своїми переживаннями. Щоб зберегти спокій експерт порадив, пам'ятати про найцінніше.

      Дуже важливо, щоб ми навчилися піклуватися про себе, своїх дітей, свої родини, а не хвилюватись речами, у яких, за великим рахунком, ми можемо відчувати безпорадність,
      – зазначив психотерапевт.

      Переселенку з Донеччини Олену Білоус від панічних настроїв рятує улюблена справа. Фотографія, яка до війни була просто хобі, нині дозволяє заробити на хліб.

      "Війна дала мені стимул, натхнення і сміливість жити так як я хочу", – додала Білоус.

      воєнний стан
      В яких областях України запроваджено воєнний стан

      Чому Україна запровадила воєнний стан?25 листопада в Азовському морі прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Автор: Марина Молька
      Теги: Новини України Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Новини Росії Воєнний стан в Україні Психологія
      Джерело: 24 канал
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