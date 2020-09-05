Пів року тому розпочав свою роботу Кабмін під керівництвом Дениса Шмигаля. Вже в перші тижні після призначення уряду довелось змінити плани та рухатися за сценарієм, який диктує пандемія. За 6 місяців роботи Кабінет Міністрів спіткало немало невдач. Парламент підтримав лише 4% урядових ініціатив.

У березні 2020 року Кабінет Міністрів отримав нового очільника. Не всі старі міністри залишились на своїх посадах після призначення Дениса Шмигаля. А саме міністри культури, освіти та економіки. Про це розповіли кореспонденти 24 каналу.

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В день призначення новий прем'єр сказав, що оновлений уряд продовжить працювати над справами, які не завершив його попередник Олексій Гончарук. Утім епідемія COVID-19 поставила перед Кабміном й інші завдання.

"Нове завдання для уряду Шмигаля: як навчитися, щоб економіка співіснувала поруч з епідемією. І щоб масштаби епідемії не були катастрофічними", – пояснив політолог Володимир Фесенко.

Неоднозначні рішення Кабміну

Співіснування виявилось таким, що дороги почали допомагати боротися з пандемією. Кабінет Міністрів виділив з Фонду боротьби з COVID-19 35 мільярдів гривень на ремонт доріг.

Перше півріччя уряду запам'яталось сумнівними призначеннями. Тимчасовим міністром освіти став ректор університету, який в освітніх рейтингах займає останні позиції. Призначення Сергія Шкарлета й досі збирає під стінами Кабміну людей на протести.



Сергій Шкарлет / Фото Українська правда​

Кадрові зміни в уряді

На старті нового політичного сезону про відставку трьох членів Кабміну заговорив очільник монобільшості Давид Арахамія. За його словами, не справляються з задачами очільник Мінфіну, т.в.о. міністерки економіки та міністра енергетики.



Давид Арахамія / Фото 1k.com.ua​

Згодом Арахамія заявив що до міністерства енергетики питань нібито немає. А роботу міністрів економічного блоку продовжують критикувати ряд народних депутатів.

"Пан Петрашко – до нього багато запитань. Починаючи з того, що багато процесів, які були започатковані міністерством економічного розвитку далі не просуваються. Наприклад, підтримка малого бізнесу, як вони хотіли засунути корупцію в систему прозоро", – розповів народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк.

Ми очікуємо державний бюджет до 15 вересня. Якщо його не буде, це також буде питання до міністра фінансів,

– зазначив народний депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев.

"Слуги народу" зміни кадрів у Мінфіні анонсують після подання проєкту бюджету на наступний 2021 рік.

Між Кабміном та Верховною Радою немає співпраці

Уряд не співпрацює з Верховною Радою, кажуть у комітеті виборців. Першу програму дій уряду у парламенті прозвали "рефератом" та відправили на доопрацювання. Не набрала голосів і оновлена версія програми.

"Уряд подав 89 законопроєктів, а парламент підтримав лише 4 з 89. Тобто менше як 4%. Це не просто провал, це катастрофічний показник. В мене було здивування коли Верховна Рада відкидала законопроєкт Кабінету Міністрів і приймала аналогічний, але авторства депутатів", – повідомив голова КВУ Олексій Кошель.

Уряд під керівництвом Офісу Президента

Ситуацію збоку оцінюють експерти з політики, зазначають, що мінусом роботи Кабміну є підпорядкування його Офісу Президента.

"Ми фактично в чергове в історії України маємо Кабінет Міністрів. Який фактично Кабінетом Міністрів являється з юридичної точки зору, а з фактичної точки зору – це помічники Офісу Президента. Ми бачимо, що змінився Богдан на Ярмака, змінився Гончарук на Шмигаля, а принцип того, що Банкова керує, а уряд технічно виконує – залишився", – заявив експерт з політики Олександр Солонтай.

Олігархи впливають на уряд

Політичні експерти також, вбачають і олігархічні впливи на уряд. "Якщо раніше побоювались Коломойського, то зараз побоюються впливу Ахметова. І найбільше суперечність навколо цього уряду – вони пов'язані з енергетичним сектором", – додав політолог Володимир Фесенко.

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Поки що уряд Шмигаля експерти називають найменш ефективним, до прикладу попередній Кабмін за 6 місяців роботи прийняв 20% законодавчих проєктів.