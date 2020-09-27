У підсумковому випуску програми "Вєсті Глобалайз" за 26 вересня – лише половина з тих, хто займається сексом із дітьми, є справжніми педофілами. Едвард Сноуден, експрацівник спецслужби АНБ, написав книгу. Там він пояснює, чому зливав державні таємниці. Американські блогери розганяють зрадоньку у соцмережах. Мовляв, військові тестують 16-метрових роботів у Зоні 51.

Також у випуску "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі: Китаєць втік із в'язниці через каналізацію. Трагедія у світі мемів. У США закінчилися назви для штормів. Дивіться повний випуск програми "Вєсті Глобалайз" за 26 вересня 2020: