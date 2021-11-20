Про інші події, які відбулись у світі станом на 20 листопада – дізнайтесь у програмі.

До теми У США сотні прихильників конспірологічного руху 2 дні чекали появи покійних Кеннеді

Пародія метавсесвіту

В Ісландії покепкували з Марка Цукерберга і його анонсованого метавсесвіту. Турагенція виклала відео, де один із працівників, що пародіює Цукерберга, намагається донести людям, яка Ісландія чудова.

Найсильніша таблетка екстазі

У нічному клубі англійського Манчестера знайшли найсильнішу у світі таблетку екстазі. Важка блакитна таблетка у формі ромба містить в 4 – 5 разів більше звичайної дози екстазі.

Зверніть увагу Загрожує до 12 років ув'язнення: двоє колишніх поліцейських збували наркотики у Києві

Лікування ВІЛ-інфекції

Пенсіонерка з Каліфорнії Лорін Віленберг стала першою у світі жінкою, якій самотужки вдалося подолати ВІЛ. Аналізи показали, що її організм справляється з лікуванням самостійно.

Більше випусків програми "Вєсті Глобалайз" можна переглянути за посиланням.

Випуск програми "Вєсті Глобалайз" за 20 листопада: дивіться відео