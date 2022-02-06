Про інші курйозні події, які відбулися в Росії за тиждень – дізнавайтесь у програмі.

До теми У Росії визнали рух "колумбайн" терористичним

Дружній спостерігач

Центральна виборча комісія Росії спостерігатиме за референдумом у Білорусі щодо внесення змін до Конституції. Тепер у "чесності" результатів голосування можна не сумніватися.

Переговори з дистанцією

Глава Кремля побачився з Віктором Орбаном – прем'єр-міністром Угорщини. Під час перемовин політики кілька годин сиділи на відстані кількох метрів один від одного та навіть пили саме так шампанське.

Знезараження для діда

Петербуржці не змогли потрапити на цвинтар через приїзд Володимира Путіна. Їх не допустили до вшанування жертв війни й блокади міста. Для очільника Кремля ж навіть дезінфікували сніг.

Читайте більше Параноя по-кремлівськи: для Путіна дезінфікували сніг на цвинтарі, де він покладав квіти

"Назад у минуле"

Офіційна пресслужба глави Чечні поширила фейк про зустріч Рамзана Кадирова та глави Кремля. Вони опублікували спільне фото політиків, яке ще зробили у 2017 році.

Зірка серіалу став хіміком

У Тульській області на табличці замість одного з ліквідаторів Чорнобильської катастрофи Валерія Легасова повісили фото актора, який зіграв у серіалі "Чорнобиль" від HBO. Це помітили місцеві мешканці.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 5 лютого: дивіться відео