Вєсті Кремля. Слівкі: Медведус сплятус. Дипломатичний наркотрафік на Росії
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 5 січня – Морфеус – бог сновидінь з давньогрецької міфології. Утім, у Росії його повністю замінив Медведус: він спить залюбки за будь-яких обставин. У Канаді легалізували маріхуану, що викликало дике обурення у російського МЗС. Дивно? Та ні. Просто бізнес.
Також у випуску:
Вечеря Салаха з Кадировим і альпійське ніщенство Рамзанахматича.
Кокаїновий король Марадона і переможна поразка збірної Росії з футболу.
Прорив року: у Росії дозволили збирати гриби, ягоди, і – плоди глоду.
Джерело: 24 канал
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