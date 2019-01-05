Вєсті Кремля. Слівкі: Медведус сплятус. Дипломатичний наркотрафік на Росії

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 5 січня – Морфеус – бог сновидінь з давньогрецької міфології. Утім, у Росії його повністю замінив Медведус: він спить залюбки за будь-яких обставин. У Канаді легалізували маріхуану, що викликало дике обурення у російського МЗС. Дивно? Та ні. Просто бізнес.

Також у випуску: Вечеря Салаха з Кадировим і альпійське ніщенство Рамзанахматича. Кокаїновий король Марадона і переможна поразка збірної Росії з футболу. Прорив року: у Росії дозволили збирати гриби, ягоди, і – плоди глоду.