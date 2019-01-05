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      Вєсті Кремля. Слівкі: Медведус сплятус. Дипломатичний наркотрафік на Росії

      Вєсті Кремля 185 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 5 січня – Морфеус – бог сновидінь з давньогрецької міфології. Утім, у Росії його повністю замінив Медведус: він спить залюбки за будь-яких обставин. У Канаді легалізували маріхуану, що викликало дике обурення у російського МЗС. Дивно? Та ні. Просто бізнес.

      Також у випуску:

      Вечеря Салаха з Кадировим і альпійське ніщенство Рамзанахматича.

      Кокаїновий король Марадона і переможна поразка збірної Росії з футболу.

      Прорив року: у Росії дозволили збирати гриби, ягоди, і – плоди глоду.

      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Наркотики Дмитро Медведєв
      Джерело: 24 канал
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