Вєсті.UA: Чи потрібна Медведчуку пересадка мозку. Закон про секс

У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 14 січня – Віктор Медведчук ніколи не вгадував з кандидатом, на якого ставити. Обрав Кучму – Майдан, Януковича – Майдан. Можливо, у Медведчука просто немає мозку? Після 11 січня країною поповзли чутки про письмову згоду на секс і тому подібні бюрократичні жахіття. Але є й очікування: легка нажива або тривале утримання.

Також у випуску: Рада вирішила повернутися до "стаханівщини" і розглянути 120 законопроектів за три дні. Кандидати у дружини президента – відбір куди важчий, ніж на посаду самого гаранта.