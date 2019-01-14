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      Вєсті.UA: Чи потрібна Медведчуку пересадка мозку. Закон про секс

      Вєсті.UA 54 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 14 січня – Віктор Медведчук ніколи не вгадував з кандидатом, на якого ставити. Обрав Кучму – Майдан, Януковича – Майдан. Можливо, у Медведчука просто немає мозку? Після 11 січня країною поповзли чутки про письмову згоду на секс і тому подібні бюрократичні жахіття. Але є й очікування: легка нажива або тривале утримання.

      Також у випуску:

      Рада вирішила повернутися до "стаханівщини" і розглянути 120 законопроектів за три дні.

      Кандидати у дружини президента – відбір куди важчий, ніж на посаду самого гаранта.

      Теги: Новини України Вєсті.UA Віктор Медведчук Секс
      Джерело: 24 канал
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