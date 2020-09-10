Через рік після звільнення з полону Кремля режисер Олег Сенцов розповів про те, як звикав до свободи та займався волонтерською діяльність. А також назвав свою головну мету – бачити Україну вільною, незалежною та заможною країною.

Адаптація до свободи

До життя на волі Олег Сенцов звик за тиждень – два – приблизно за стільки ж, за скільки й до ув'язнення. Про це він розповів в інтерв’ю "Радіо Свободі".

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Після декількох років у в'язниці забуваєш буденні речі: як користуватися телефоном, розплачуватися грошима, переходити вулицю – просто відвикаєш від усього цього,

– пригадав режисер.

Він зазначив, що на свободі все було трохи дивним. Однак головною проблемою було те, що перший тиждень він не міг заснути. "Хоч я й емоційно стримана людина, але подій навалилося занадто багато", – пояснив колишній політв’язень.

Та додав, що лягав, а сон не приходив. Згодом він почав пити ліки, тоді засинав на годину, дві, три. Нормалізувати сон вдалося приблизно через місяць.

Волонтерська діяльність

Крім того, Сенцов поділився, що перші пів року було важко, бо він зрозумів, що потрібно скористатися увагою себе.

Пів року займався волонтерством для Міністерства закордонних справ України,

– розповів режисер.

За його словами, він спробував посилити інтерес до України, до протистояння з РФ і до українських політв'язнів.

Головна мета після звільнення

Головним для Сенцова є бачити Україну вільною, незалежною та заможною країною. "Деокупація Криму для мене є частиною великої мети – розбудови нормальної країни", – уточнив експолітв’язень.

Він також додав, що Україна не до кінця незалежна, "якщо частина нашої території окупована". А повноцінно вільною і незалежною Україна стане, коли відбудеться деокупація Криму та окремих районів Донбасу.

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