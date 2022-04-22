Відповідну інформацію глава обласної військової адміністрації написав вночі проти 22 квітня. Зокрема він зауважив, що, очевидно, хтось здає координати подібних об'єктів.

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Попри старання окупантів, голоду на Луганщині не буде

Як би росіяни не старалися – голоду не буде. Цьому карликовому гітлеру не повторити 32-й рік,

– запевнив Сергій Гайдай.

Зокрема політик додав, що росіяни не можуть захопити Луганщину, тому знищують. Зокрема очільник області пояснив, що:

з перших днів вторгнення окупанти полювали на продовольчі склади, а супермаркети згоріли внаслідок обстрілів;

вороги спеціально знищували точки, де могли зберігатися продукти.

"Сьогодні вночі (мовиться про ніч проти 21 квітня – 24 канал) орки знищили останній склад. Очевидно, що хтось здає координати подібних об'єктів", – пояснив Гайдай.

Додав, що протягом тижня Нацполіція затримала трьох колаборантів.

"Ці прогнилі місцеві мешканці наводили вогонь на власні будинки, на своїх земляків", – пригадав Гайдай.

Проте запевнив, що:

партнери підтримують область й вона має усе необхідне для мешканців;

харчі тривалого зберігання є у кожному бомбосховищі й запаси постійно поповнюються;

поки є можливість завозити гумдопомогу, сподівається, що вона не зникне.

Сергій Гайдай пояснив, що в області досі залишається орієнтовно 70 тисяч людей та закликав їх йти до автобусів та евакуюватися.

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