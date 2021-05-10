Як часто потрібно зважуватися, щоб ефективно контролювати своє фізичне здоров'я? Один раз на день? Кілька? Чи раз на тиждень? ⁣Далі читайте російською.

Например, в процессе нормализации веса, я рекомендую взвешиваться каждое утро натощак, а также раз в неделю делать замеры объемов.⁣

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Такая частота необходима в первую очередь для оценки результатов в длительной перспективе и дает возможность вносить корректировки в рацион питания и физическую активность.⁣

⁣⁣То есть, если утром на весах вы видите плюс , то необходимо разбираться во вчерашнем дне: проанализировать ужин, обратить внимание на день цикла и т.д. Таким образом можно вычислить причины и тенденции торможения процесса похудения.⁣⁣⠀

, то необходимо разбираться во вчерашнем дне: проанализировать ужин, обратить внимание на день цикла и т.д. Таким образом можно похудения.⁣⁣⠀ Еженедельное взвешивание больше подходит для этапа поддержания желаемого веса. Это позволяет осознанно и ответственно контролировать свой вес без излишних ежедневных переживаний, вызванных возможными колебаниями веса.⁣⁣ Выберите один день в неделю. Взвешивайтесь утром натощак, сразу после пробуждения и похода в туалет.⁣⁣⠀

Важно знать, что колебания в весе – это нормально и естественно. Ведь это динамический процесс.

Кроме взвешивания, важно также делать замеры объемов / Фото Pixabay

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Повышение или уменьшение массы тела зависит, кроме объема съеденной пищи, от ряда факторов и их необходимо учитывать:⁣⁣

Количества воды

Как бы это странно не звучало, но чем меньше вы пьете, тем больше воды удерживается в организме. Это означает, что в те дни, когда ваш организм страдает от дефицита воды, ваш вес увеличивается. Поэтому следите за суточной нормой воды.

Количества соли (натрия) в вашем рационе

Суточная потребность организма в натрии: 1-3 грамма. Одна чайная ложка соли содержит 2 грамма натрия. Эту норму очень легко превысить. Съели больше соли – больше воды задержалось в организме, весы показали плюс. Поэтому помним и о скрытой соли в продуктах.

Фаза месячного цикла

Во второй фазе цикла, в связи с повышением уровня прогестерона, происходит удержание жидкости. Поэтому увеличение веса в этот период – это физиологическая норма.

Как видите суточные колебания веса напрямую связаны с обменом воды в нашем организме. Поэтому важно помнить, что за одну ночь 2 килограмма жира образоваться не может.