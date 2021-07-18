Корнеплоды редиса содержат: витамины В1, В2, В5, В6, В9, РР, а также необходимые организму человека минеральные вещества: калий, кальций, магний, железо, фосфор, природную клетчатку, фитонциды. Чуть горьковатый, острый вкус обеспечивает редису горчичное масло, содержащееся в продукте, оно имеет свойство возбуждать аппетит.

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При покупке проверяйте редис на ощупь:

он должен быть абсолютно твердым, в противном случае вы рискуете купить полупустые, волокнистые экземпляры;

кожура должна быть гладкой и чистой, без черных точек.

Сочный, хрустящий редис с легким горчичным вкусом – прекрасное дополнение к любому салату.

Редис отлично дополнит любой салат / Фото Pixabay

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Чтобы повысить его хрустящие свойства, подержите пару часов в воде с кубиками льда. Заодно избавитесь избытка нитратов, которыми "грешат" ранние парниковые овощи.

Еще важно:

Редис противопоказан при гиперфункции щитовидной железы, подагре, гастрите и язве в стадии обострения.