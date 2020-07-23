…де саме у цьому реченні поставити крапку, буде вирішувати Конституційний суд України. Адже сьогодні він має розглянути подання про конституційність закону "Про медичну реформу".

Якщо закон визнають неконституційним – реформу скасують. Тоді це стане абсолютним реваншем "регіоналів", які повернуть медицину в часи Януковича та Богатирьової – до занепаду, хаосу та корупції!

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Бахтєєва, Добкін, Шуфрич, Льовочкіна, Мірошніченко, Бойко (повний перелік підписантів подання тут). Наче й не було Революції Гідності, якщо ці люди знову намагаються диктувати свої правила.

Кому та чому вигідно зупинити реформу?

У 2016 році Світовий банк провів дослідження, щоб зрозуміти обсяг тіньового обороту фінансів у системі охорони здоров'я України.

Результати шокують: до впровадження медреформи більше 50% ринку медичних послуг перебувало в тіні.

І це без урахування корупції у закупівлях, перепродажів обладнання, ліків та іншого.

Тобто у 2016 році, при бюджеті на охорону здоров'я у 44 млрд грн (загальнодержавні витрати), пацієнти доклали з власної кишені ще близько 40 мільярдів гривень.

Але вся ця система нелегального обороту "подяк" почала розвалюватися зі стартом медреформи: завдяки системі тарифікації медпослуг та електронній системі охорони здоров'я.

Саме ця система фіксує, скільки пацієнтів, з якими діагнозами і в яких медзакладах лікуються. Які справжні витрати держави на лікування українців. В які лікарні пацієнти звертаються за допомогою, а які обходять десятою дорогою.

Раніше в Україні цих цифр просто не було. Ніколи. Практично весь потік пацієнтів і витрат на них став прозорим. Звичайно комусь це дуже не подобається.

Ці хтось – корупціонери, які роками наживалися на медицині в Україні.

По суті – на нашому з вами здоров'ї та життях. І от тепер вони вирішили скасувати медреформу.

Що можуть втратити пацієнти та лікарні?

Майже два роки "первинка" працює за новими правилами.

Переваги та ефективність нової системи фінансування відчули лікарні, що отримали більше коштів.

І це помітно "неозброєним оком": чимало закладів первинки зробили ремонти та закупили обладнання.

"Ми почали працювати як підприємства і з новими повноваженнями як підприємства, що дає для нас нові можливості – витрачати кошти на розвиток.

Велика проблема в тому, що з переходом на нову систему охорони здоров'я багато питань ще не вирішені. Але в процесі реформування такі питання не вирішуються одномоментно. Відміна неможлива, відтермінування не має ніякого сенсу, тому ми за реформу і ми працюємо",

– Ігор Змисля, директор Сумської обласної дитячої лікарні.

Зміни відчули і пацієнти, які вільно обирають лікаря, якому довіряють.

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З'явилася можливість записуватися на прийом в режимі онлайн, витрачати менше часу у чергах, а ще – отримувати базові послуги за рахунок держави навіть у приватних лікарнях.

Медичний персонал став набагато привітнішим, лікар завжди на зв'язку.

Згідно з дослідженням групи "Рейтинг" за 2019 рік, понад 70% з тих, хто обрав сімейних лікарів, задоволені ними.

Окрім того, понад два мільйони українців користуються програмою "Доступні ліки", за якою отримують ліки від хронічних захворювань безоплатно або з незначною доплатою.

Біля 1000 медзакладів, які засвоїли принцип "гроші ходять за пацієнтом", отримали більше фінансування, ніж вони мали за бюджетною субвенцією. А це додаткові кошти на підвищення зарплат лікарям, розвиток закладів, покращення якості медичної допомоги пацієнтам.

Якщо до початку реформи наш заклад отримував 2 млн грн щомісячно, то сьогодні – близько 3 млн, – каже Олена Колоденко, директорка центру первинної медико-санітарної допомоги №3, м. Одеса

"Це дало змогу нам вкладати гроші і в матеріально-технічну базу, і підвищити заробітну плату лікарям і медичному персоналу.

Але головне, що нам дали змогу отримувати не лише кошти від НСЗУ, а й мати інші джерела фінансування для закладу", – додає вона.

Більше фінансування з центрального бюджету отримали всі онкологічні лікарні, майже всі пологові будинки, обласні багатопрофільні лікарні та перинатальні центри, які уклали договір з Національною службою здоров'я.

Загалом НСЗУ в поточному році на 70% збільшила обсяг фінансування для лікування онкологічних захворювань (порівняно з минулим роком) за рахунок перерозподілу коштів, визначивши цей напрямок як один з пріоритетних.

Про борців з реформою та їхні "страшилки"

Поширений міф, який активно розповсюджується противниками реформи, – що лікарні занепадають і закриваються.

Але реформа не передбачає закриття лікарень чи скорочення працівників. Ті, хто піклується про свого пацієнта та свій персонал, підтримують медичну реформу.

Завдяки медреформі лікарі отримали шанс на чесні зарплати, а пацієнти – на безоплатні послуги.

…Ми хочемо робити чесно і в правовому полі, а не повертатися в радянську систему, де пишуться списки і беруться благодійні внески. Це не медицина. Ми не заради такої медицини готувалися,

– Володимир Красьоха, головний лікар Вознесенської багатопрофільної лікарні (Миколаївська обл).

Проте саме зараз Конституційний Суд може поставити жирну крапку в усій цій історії.

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А це означає, що всі наші з вами угоди з сімейними лікарями, зарплати, які в лікарів первинки підвищилися втричі, безоплатні ліки та вакцини в один момент зникнуть, як мильна бульбашка.

Отак за ініціативою ексрегіоналів, які розвалювали Україну і медицину роками, тепер приймається рішення: бути медреформі в Україні чи ні.