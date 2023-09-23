Росія дуже крихка, є способи знищити режим: інтерв'ю з Михайлом Подоляком

Від "Києва за три дні" країна-терористка Росія перетворилась в 11 пакетів санкцій, смерті командування та еліт й поступове знищення морського флоту. Однак для справедливого фіналу війни Україні та союзникам треба докласти ще немало зусиль, але вони точно і назавжди мають зруйнувати путінський режим і змінити Росію докорінно.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він проаналізував, як Росію вже зараз роз'їдають процеси, що вона власноруч запустила.

Читайте першу частину Тривалість війни залежить лише від одного: інтерв'ю з Михайлом Подоляком

Логіка російських обстрілів

Пропагандисти говорять, що Росія бореться не з українським народом, а з режимом Зеленського, б'є по центрах ухвалення рішень. Але водночас обстрілює Україну ракетами там, де цих "центрів" взагалі немає. Чи є у їхніх діях хоч якась логіка?

Це ще одна сутність "руского міра" – абсолютна брехливість. Це вкорінене явище. Вони завжди так себе поводили. І, до речі, їм це сходило з рук.

Вони завжди виходили, когось вбивали і казали, що це не вони. А якщо і вони, то, наприклад, тому, що це хтось сам прийшов і 34 рази себе отруїв "Новачком".

Це Росія і їй вдавалося це доводити на різних майданчиках. Сьогодні це ще одна складова, чому важко ухвалюються правильні антиросійські рішення. Тому що Росія завжди масштабувала брехню, до неї всі звикли і не вважали, що це брехня. Це такий "сладосний русскій стиль".

Зараз ми з вами хочемо осенсувати нераціональність Росії. А це неможливо, тому що це інші категорії. Росія завжди буде максимально брехливою, боягузливою, кидатиметься натовпом на одну людину. Росія завжди буде країною, де домінуватиме будь-який "гопнік". Росія завжди атакуватиме інтелігента, і якщо він не володітиме "рукопашкою", вона буде отримувати те, що хоче.

От сьогодні на жаль для Росії і на щастя для демократичного світу вона зустрілася з Україною. Так, ціна велика, ми з вами це розуміємо. Але є ще й інші "інтелігенти", якщо вони хочуть далі жити своїм інтелігентським способом життя: кава, цигарка і ніяких проблем, окрім мігрантів, яких вони самі спочатку запрошують, а потім не знають, що з цим робити; то, безумовно, треба закінчити цю війну правильно. Це очевидні речі, попри те, що робить Росія.

Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивитися відео

Кремль усвідомлює свої дії

Росія абсолютно свідома й максимально цинічна. Вона свідомо б'є винятково по цивільному населенню, критичній інфраструктурі. Якщо, наприклад, говоримо про Південь, то це зернові термінали, виключно портові інфраструктури.

Атакуючи Україну, Росія хоче вирішити три завдання:

Класичний психологічний тиск, тобто налякати, зламати, особливо після 19 місяців війни. Внести внутрішню дискусію. Наприклад, наративи про те, що нам не дають допомоги. Мовляв, може давайте домовлятися, а в 2014 швидше домовились, перенесемо війну ще на 5 років, а там підготуємось і тоді вже порвемо Росію на шматки. А якщо ні, то будемо всі мігрувати, жити по світу й казати, що ми все ж воювали з Росією. Це нам не підходить. Максимально затягнути час, щоб ми нервували, про щось говорили, а вони в цей час будуть монотонно казати:

"Давайте сідати за стіл переговорів, домовлятися. Це ви зафіксуєте за нами, а ми вас більше вбивати не будемо. Удамо, що ми вас взагалі не вбивали, давайте ви підпишете згоду про те, що ми будемо казати, що вбили трошки бандерівців чи нацистів, а всіх інших вбили ви заради картинки.

Це ще ви нам винні, тому що ми прийшли вас звільняти, а ви нам це не дозволили, самі вбивали людей, яких ми прийшли звільняти".

Все це вони хочуть потім публічно говорити на різних майданчиках і говоритимуть, якщо ми з ними сядемо за стіл. Ось для чого вони б'ють по цивільному населенню.

До теми Наслідки ударів по командних пунктах флоту Росії: яка особливість масованого обстрілу

Росіяни продовжуватимуть бити по цивільному населенню, критичній інфраструктурі так само, як роблять це останні пів року. Говоритимуть на пропагандистських каналах оцю всю маячню про центри ухвалення рішень, про Берлін, про Лондон, як вони туди зайдуть, при цьому знищуючи приватний будинок у Полтавській області.

Ми маємо зрозуміти ключове: або нарешті Росія буде чітко виглядати в історичній ретроспекції і в сучасності як країна, яка в такому політичному вигляді не може існувати, або Росія домінуватиме в світі.

Тоді я знову ж повторюсь, що інвестиції в безпеку будуть захмарні, гарантій ніхто не зможе мати, всі міжнародні інституції будуть тотально контрольовані агресивними авторитарними режимами, де домінуватиме Росія.

Все буде фікція і завжди буде політична корупція у величезному обсязі, коли на геноцидні атаки в різних частинах світу, закриватимуть очі.

Чого прагне Росія через шантаж

Певний час росіяни кричали про якісь "червоні лінії", які вони десь малювали, а потім самі не могли знайти. А з іншого боку, подивіться на Саки, "Мінськ" і "Ростов-на-Дону", і тут тиша, ніхто нічого не говорить. Цього немає в інформаційній повістці на території Росії.

Детальніше У Генічеську та Севастополі знову вибухи: окупанти опустили димову завісу

Реальний світ зовсім інший, ніж те, що створювала довгий час Росія, тому "червоні лінії" – величезна фікція, ядерна зброя політичного стримування західних еліт.

Коли вони про це говорять, тоді впливають на ухвалення рішення. Про ці "червоні лінії" говорять не для нас з вами і не для внутрішнього споживача, тому що в Росії такого немає, бо це табір. А в таборі не вибирають, яку баланду їсти.

Тому в Росії немає про що вести дискусії. Коли мені говорять, що ця пропаганда розрахована на внутрішній російський ринок, я питаю: "А навіщо їм там пропаганда?". Це ж країна з "віртухаєм", який просто пристрелить, якщо ти будеш проти.

Наприклад, це вони роблять через величезні терміни для опозиції, по 20 – 25 років. Тому це не про пропаганду, а про ілюзію, фікцію. Росія робить все, щоб начебто бути схожою на повноцінну імперію, з ідеологією, політикою. Але все це банальний кримінальний світ, внутрішньо побудований табір, де домінують відповідні закони, а управителем є Путін.

Вони використовують "червоні лінії" винятково для наших західних партнерів.

Цікаво Путін безпорадний: як росіяни змінюють ставлення до війни

Мені подобається історія, яка написана в біографії Ілона Маска. Посол Росії в США Анатолій Антонов наговорив йому, якщо він дасть можливість (Україні – 24 Канал) знищувати військові об'єкти, використовуючи елементи Starlink, тоді буде ядерна війна, Росія використає ядерну зброю і не тільки по Україні, а буде атакувати всіх. Все вибухне, навіть Марс зірвуть, а вони ж там хочуть щось напрацьовувати.

І Маск щиро повірив у цю маячню, яку розказав Антонов. Тому коли вони використовують ці "червоні лінії", то мають простий прагматичний інтерес – загальмувати ухвалення політичних рішень, які приведуть до суттєвого пришвидшення постачання зброї, і як наслідок, пришвидшення фіналізації війни. А це своєю чергою пришвидшить трансформацію Росії і фаталізацію путінської еліти.

Чи вплине смерть Кадирова кардинально на Росію

Пишуть, що до лікарні, де лікується Рамзан Кадиров, з'їжджаються машини на чеченських номерах, на територію сідав гелікоптер, корпус оточений. Я розумію, що смерть Кадирова для нас нічого не змінює, але спостерігається дивна тенденція, коли один за одним помирають ті, хто на початках стояв поруч з Путіним.

Треба чітко зафіксувати, що для нас це справді немає особливого значення. Подивіться на смерть Євгєнія Пригожина, Дмітрія Уткіна, суттєво це впливає хіба на загальну силову вертикаль, бо зрозуміло, що вона слабка, а в еліт немає єдності.

Зверніть увагу Була низка невдалих медичних втручань: Юсов розповів, що зі здоров'ям Кадирова

Але з погляду ситуативності, управління все ж перехопили. Вагнерівці частково перейшли в інші ПВК, які потім доєднають чи до головного управління генштабу міноборони, чи до ФСБ і так далі.

Така ж ситуація з Кадировим. Є дві інші особи, які можуть перехопити управління: Адам Делімханов і Магомед Даудов, і тут я не бачу суттєвої зміни, все буде далі під контролем. Але погоджуюся з вами, що загалом це свідчить про те, що у Росії все дуже крихке. Внутрішні процеси є незворотними.

Внутрішньоелітні конфлікти, внутрішньоелітні фатальні ексцеси і тому подібне. Дивіться, як це символічно. Коли починалась війна, чи міг хтось сказати, що її жертвами буде безпосередньо Пригожин, якого всі боялися? Ви ж пам'ятаєте, яка це була інфернальна фігура навіть в політичному просторі Росії.

І Уткін, який практично був особистим кілером Путіна для вирішення колективних вбивств в різних країнах світу. Скажіть, чи хтось з представників цих російських еліт міг розраховувати на те, що це станеться?

Тепер еліти будуть страшенно боятись того, що війна закінчиться на умовах України, а вони стануть абсолютно ізольовані, обмежені, остаточно втратять репутацію.

Чи очікував хтось, що Михайло Фрідман бігатиме по Лондону і втікатиме від журналістів, почуваючи себе нікчемою? Ні. Тому думайте, як розв'язувати це питання – зупинити злочинця на прізвище Путін, який ціною "обнулення" кожного з вас, зокрема й фатального, все-таки прийде до фатального "обнулення" себе і Росії як історичного феномена.

Або ви розв'яжете цю проблему, або він йтиме шляхом внутрішньої ескалації і знищуватиме вас, або ви будете самознищуватись, тому що вже не потрібні глобальному світові, у який раніше були інтегрованими.

Які наслідки цієї війни особисто для росіян?

Смерть або зникнення;

"обнулення" репутації і неповернення до глобального політичного простору;

внутрішній переворот – єдиноможливий сценарій з позитивними для російських еліт наслідками. Безумовно, чим раніше, тим більше шансів, що продумані люди якісь можливості собі ще залишать.

Про агентів на території Росії

Чи стало більше наших агентів на території Росії?

Говорити детально ми не будемо, бо це мережа, яка достатньо ефективно працює та займає проукраїнські позиції. Для нас вони важливі. Тому не будемо конкретні цифри, напрямки роботи, напрямки спілкування називати.

Але, скажімо так, в десятки разів зросла кількість людей, які на боці України. Зокрема, це і громадяни Росії. Вони активно та ефективно себе поводять, а також – розуміють, що з цієї війни можна вийти, коли перестане існувати путінський режим.

Зверніть увагу Як поповнюється фонд обміну полонених: у ГУР розповіли про 2 шляхи

Але я вам наведу інший приклад. Коли був окупований Крим, оці всі колаборанти, які там сьогодні перебувають – Константинови, Аксьонови – вони ж думали, що це на віки, правильно? Зараз хай вони подумають, в списках якого силового відомства України вони перебувають і що з ними буде далі як з колаборантами.

Вони ж розуміють, що це серйозно. Бо 8 років тому хіхікали, коли ми говорили, що повернемо Крим. А ви пам'ятаєте, коли говорили, що Крим повернуть воєнним шляхом, то взагалі вважали, що це нонсенс та божевілля якесь. Що сьогодні?

Сьогодні всі ці люди, які там "придбали"... Я зараз іронію кажу. "Придбали" чуже майно, тобто забрали чуже, приїхавши з Воркути. Вони сьогодні розуміють, що там прилітає. І прилітає все ближче і ближче. Знаєте, "калакольний дзвон, який по них вже дзвонить". Треба дочекатись.

Це дуже гарне питання. Дуже гарне питання, бо якраз для наших західних партнерів не вистачає ефектної картинки і розуміння, що ми дійдемо до кожного з колаборантів і будемо забирати своє. Вони мають зрозуміти, що в цьому і є сенс стабільного життя та стабільних правил.

Тоді вони в себе, в будь-якій європейській країні чи там за океаном, почуватимуть себе набагато краще. Коли ми будемо забирати назад Крим і знищувати колаборантів, які 8 років співали там, що "пусть камні з неба, но Крим російський".

Чи дійсно ВПК Росії вийшов на довоєнний рівень

Нещодавно по території України летіли 43 ракети. Є в нас розуміння, за який період часу вони зроблені? Чи дійсно військова промисловість Росії повернулася на старі рейки? Скільки вона може виготовляти?

Давайте об'єктивно. Військова промисловість Росії не повернулася на старі рейки. Вона деградує. Звісно, мені це не дуже подобається, але вона все ж таки працює,

Їм треба шукати різні можливості, щоб обійти ці санкції та завезти електронні прилади подвійного призначення для тих же ракет. Це складні маршрути та інші ціни, що впливає на російську військову промисловість.

Вони виготовляють не в такій кількості, як у довоєнні часи. Але ми не забуваємо, що ці 43 ракети – з них ще там дві третини перебували на складах. Це не ті, які виготовили нещодавно.

Вони виготовляють сьогодні нові модифікації. Ті ж "Іскандери" додаткові, "Калібри". Це не та кількість, яка суттєво може повпливати на збільшення та інтенсивність роботи російських ракетних військ.

Тобто у них ще є залишки. Більш ніж 7 тисяч ракет вони пустили по Україні. Вони переформатовують, наприклад, ракети до С-300, С-400 для атак по наземних об'єктах. Але спроможності в промисловості набагато менші, ніж були до війни.

Що зупинить інші країни від співпраці з Росією

Якби був конкретний юридичний статус Росії як "країни-терориста", то тоді не треба було б робити 12-15 пакетів санкцій. Не треба було б дивуватися, звідки Росія знаходить гроші, щоб платити втричі вищі ціни за той чи інший агрегат.

Росії можна постачати будь-які прилади через треті країни, які не підтримують режим санкцій. Ти продаєш в одну країну, а вже через ту країну Росія отримує це. Чому європейські та американські компанії йдуть на це? Бо за продукти, які на будь-якому іншому ринку коштують 100 доларів, Росія пропонує 300 – 400 доларів.

Ти отримаєш 400% маржинального прибутку. Це ж фантастично, правильно? Тому, коли я говорю про статус країни-терориста, це абсолютно точно обмежує торгівлю для всіх. Тоді про санкції вже не треба дбати. Цей статус обмежує для всіх можливість співпрацювати з Росією.

Це "звільнить" російський бюджет від податків, які "в білу" платять більш ніж тисячі величезних європейських та американських компаній. Таких як PepsiCo чи "Ашан", які досі працюють на російському ринку. Також це не дозволить навіть третім країнам, які не доєднуються до санкційного режиму, іти на відверте порушення принципу "країна-терорист не може вести торгівлю".

І все. Тоді Північна Корея. Будь ласка, працюйте через Північну Корею. Ну, ви розумієте, що таке Північна Корея з точки зору логістики та розумного обходження санкційних пакетів.

Зверніть увагу Просять все: в розвідці сказали, чи отримає Росія бажане від Ірану та КНДР

Про можливий візит Путіна до Китаю

Путін анонсував візит до Китаю у жовтні. Не знаю, як буде добиратися. Чи сяде в літак, чи поїде на потягу…

Подивимось, буде візит чи ні. Також будь-яка країна, яка не ратифікувала Римський статут, може приймати навіть людину, яка перебуває сьогодні в розділі підозрюваних у найбільш страшних злочинах – у геноциді, у цьому випадку, проти дітей. Будь-яка країна може ухвалювати свої рішення.

Щодо мобільності Путіна. Треба позбавити мобільності не тільки Путіна, але й Шойгу чи того ж Лаврова, які достатньо активно їздять по світу.

Шойгу займається пошуком додаткової та примітивної зброї – снарядів, ракет, тому він був вже в Ірані, КНДР. Неодноразово там пробують цієї зброї набрати.

А Лавров був на Генасамблеї ООН та розповсюджує відверті брехливі заяви і щодо мотивів війни, і щодо типу війни, і щодо намірів Росії тощо. Спотворює враження про цю війну, про воєнні злочини; відверто маніпулює. Навіть говорить, що треба безжально вбивати українців. І не тільки українців.

Мені здається, що за це треба було б його позбавити, щонайменше, мобільності. От замість санкцій даємо статус "країни-терориста". Всі ордери проти всіх, хто брав участь у Радбезі Росії, який ухвалював у лютому 2022-го рішення про початок війни.

Проти всіх дати заочні ордери. Це позбавить всю еліту мобільності та суттєво вплине на промоцію війни в міжнародних інститутах. Тоді будуть інші оцінки та позиції.

Ми не будемо постійно повторювати абсолютно очевидні істини щодо цієї війни. Точніше будемо, але це буде трошки по-іншому виглядати. Бо 95 – 97% інформаційного простору відразу стануть проукраїнськими з точки зору оцінки цієї війни. Просто світ, на жаль, дуже повільно йде до ухвалення правильних логістичних рішень.

Про "найтемнішу ніч"

Пане Михайле, наостанок говорять, що найтемніша ніч вона перед світанком. Це наша найтемніша ніч зараз чи найтемніша ніч українська ще попереду?

Найтемніша ніч почалася о 4:40 24 лютого. Вона і не закінчувалася ніколи. Ми з вами і живемо в цю найтемнішу ніч. Якщо ми прожили 575 ночей без днів, і все це витримали, то в мене немає жодного сумніву, що ми все це переживемо і потім будемо жити в дуже-дуже світлому дні.

Будемо мати велику історичну спадщину, а також – великий глобальний політичний вплив. Так, в нас будуть внутрішні проблеми; ми будемо мати конфлікти. Ви ж бачите, сьогодні навіть з низкою сусідів є конфлікти. Я вважаю, що треба вміти розмовляти і спокійно ставитись до будь-яких політичних заяв тих чи інших країн.

Треба пояснювати наші позиції. Це нормально. Я, знову ж таки, не бачу песимістичних розвитків подій. І зброю будуть нам передавати. Можливо, дещо швидше, що хотілося б. І хаби будуть працювати; і польські хаби будуть працювати, і транспортні логістичні мережі будуть наші працювати.

З корупцією в Україні… Ця тема буде постійно домінувати в просторі. Я навіть це не корупцією називаю, а мародерством. І це дійсно дратує, м'яко кажучи, та дійсно потребує суттєвих системних рішень. Не просто рішень, а конкретних судових вироків на рівні зі зрадниками.

Не треба боятись про це говорити. Чесність, компетентність, функціональність, сміливість називати речі правильно тощо. Цього всього трошки бракує Україні, але ми стаємо кращими. І тому ми свою ніч точно пройдемо і вийдемо в дуже-дуже чудові часи.