Як вибирати та обробляти овочі та фрукти
Сезон свіжих овочів, фруктів і ягід у розпалі. Ціни починають рухатися вниз, тож саме час харчуватися корисним і смачним. Але якщо городина не з вашої власної грядки, завжди є ризики. Як їх уникнути?
24 канал розповідає, чи всі плоди однаково корисні і про що варто пам'ятати при купівлі.
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Як мають виглядати овочі і фрукти
Обирайте чисті плоди:
- без плям;
- почорнінь;
- дефектів.
Часто ягоди продають без плодоніжки. Може здаватися, що це зручно. Однак такі ягоди швидше зіпсуються, їх більше торкалися руками. А от по вигляду плодоніжки можна визначити якість самої ягоди.
Наполегливо рекомендуємо не купувати продуктів в антисанітарних умовах. У час пандемії коронавірусу – це особливо важливо. Купуйте у легалізованих точках продажу, де створені безпечні умови і товар перевіряють:
- ринки;
- супермаркети та магазини;
- кіоски;
- останнім часом багато фермерів здійснюють безконтактну доставку додому (часто ще й підтримують екологію, пакуючи продукти у папір).
Якщо ви купуєте не в офіційних точках продажу – пам’ятайте, уся відповідальність лежатиме на вас. Законодавство визначає, що продукт, представлений в офіційних точках продажу, має бути безпечним. Про нього ви маєте право отримати усю належну інформацію – склад, показники, певне маркування. Якщо у підсумку ви таки отруєтеся – то маєте право судитися і має шанс виграти суд.
Як обробити городину
Обов’язково ретельно мийте овочі, фрукти і ягоди, одразу по поверненню додому. Аби ягоди не псувалися після миття, їх варто просушити на паперових рушниках. Зелень можна ставити у холодильник як букет – набравши в посудину воду, так вона довше бути свіжою. Так само можна зберігати броколлі та модну у цьому сезоні спаржу.
Аби доза нітратів була безпечною – чистіть овочі і фрукти від шкірки, коренів (овочі), стебел (селера, петрушка, кріп). Нітрати з коренеплодів та листя можна "вимити", замочивши на 2 години у воді.