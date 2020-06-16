Сезон свежих овощей, фруктов и ягод в самом разгаре. Цены начинают двигаться вниз, поэтому самое время питаться полезным и вкусным. Но если овощи не с вашей собственной грядки, всегда есть риски. Как их избежать?

24 канал рассказывает, все ли плоды одинаково полезны и о чем следует помнить при покупке.

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Как должны выглядеть овощи и фрукты

Выбирайте чистые плоды:

без пятен

почернений;

дефектов.

Часто ягоды продают без плодоножки. Может показаться, что это удобно. Однако такие ягоды быстрее испортятся, их больше касались руками. А вот по виду плодоножки можно определить качество самой ягоды.

Настоятельно рекомендуем не покупать продуктов в антисанитарных условиях. Во время пандемии коронавируса – это особенно важно. Покупайте в легализованных точках продаж, где созданы безопасные условия и товар проверяют:

рынки;

супермаркеты и магазины;

киоски;

в последнее время многие фермеры осуществляют бесконтактную доставку на дом (часто еще и поддерживают экологию, упаковывая продукты в бумагу).

Если вы покупаете не в официальных точках продажи – помните, вся ответственность будет лежать на вас. Законодательство определяет, что продукт, представленный в официальных точках продаж, должно быть безопасным. О нем вы имеете право получить всю надлежащую информацию – состав, показатели, маркировку. Если в итоге вы все-таки отравитесь – то имеете право судиться и есть шанс выиграть суд.

Как обработать овощи

Обязательно тщательно мойте овощи, фрукты и ягоды, сразу по возвращению домой. Чтобы ягоды не портились после мытья, их следует просушить на бумажных полотенцах. Зелень можно ставить в холодильник как букет – набрав в сосуд воду, так она дольше будет свежей. Так же можно хранить брокколи и модную в этом сезоне спаржу.

Чтобы доза нитратов была безопасной – очистите овощи и фрукты от кожуры, корней (овощи), стеблей (сельдерей, петрушка, укроп). Нитраты из корнеплодов и листьев можно "вымыть", замочив на 2 часа в воде.