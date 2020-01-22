Як інвестори сприйняли меседжі Зеленського в Давосі

Під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Президент України Володимир Зеленський закликав інвесторів до України та озвучив пропозиції для них. Частина інвесторів сприйняли меседжі позитивно, інші ж чекають на дії та хочуть бачити більш системну роботу уряду та ОП.

Про це 24 каналу розповів інвестор, співзасновник Українського інституту майбутнього Ігор Ліскі. Він також зараз перебуває в Давосі.

До теми: Виступ Зеленського викликав фурор через щедрі пропозиції інвесторам, – нардепка з Давосу

За його словами, зараз в Україні ще один шанс на перезапуск великого інвестиційного буму.

"Я дуже сподіваюся, що Зеленський і команда скористається шаносм і донесе меседж, тому що інвестори зараз готові до цього", – сказав Ліскі.

Що запропонував Зеленський інвесторам Під час виступу Зеленський закликав інвесторів до України. Він зазначив, що створено спеціальну програму "Інвестиційна няня". Вона полягає в тому, що інвесторам, чия сума вкладень перевищуватиме 100 мільйонів доларів, забезпечать окремий контракт з державою і певними пільгами.

Інвестор Ліскі зазначив, що наразі є велике обговорення, наскільки меседжі Зеленського сильні.

"Я зараз спілкуюся з різними іноземними інвесторами. Дехто сприймає це дуже позитивно, адже президент дає чіткі меседжі і обіцяє такий собі напрямок, що він готовий особисто займатися, що він готовий давати пільги, що українська держава готується до приймання великих інвестицій", – пояснив співзасновник Українського інституту майбутнього.

Він додав, що інші водночас кажуть: "Ми більше віримо не словам, а ділам. Ми хочемо більш системну роботу уряду та Офісу Президента". Однак і ті, і інші, за словами Ліскі, поки що вони дивляться з оптимізмом.

Всі чекають на конкретні успішні історії,

– наголосив інвестор.

Цікаво: Держава вас захищатиме: Зеленський у Давосі звернувся до іноземних інвесторів – відео

Що відомо про форум у Давосі

► Всесвітній економічний форум в Давосі несе місію покращити стан світу через залучення політичних лідерів, представників бізнесу, неурядових організацій. На форум завжди приїжджають одні з найбагатших людей світу та впливові політики.



► Форум у Давосі 2020 року почався 21 січня і триватиме до 24 січня. Вперше за історію саме екологічні проблеми посіли місце серед п'яти найбільших світових ризиків на форумі. Йдеться про кліматичні катастрофи, руйнування наземних та водних екосистем, втрату біорізноманіття.



► Цьогоріч у Давос з’їхалися керівники 53 держав світу – зокрема США, Німеччини та України. Також приїхали мільярдери з 36 країн світу – зокрема Марк Цукерберг, Джордж Сорос та Білл Гейтс. Також там будуть там ГенСек ООН, директорка МФВ, президент європейського ЦентроБанку та генеральний секретар НАТО.

Важливо! Зеленський виступив на форумі у Давосі: головні тези

► Президент України Володимир Зеленський та ще понад 20 українських нардепів також поїхали на форум у Давосі. Під час виступу президент нагадав про війну в Україні, назвав сучасні виклики, які стоять перед світом, та закликав інвестувати в Україну.

Відео: виступ Володимира Зеленського в Давосі